Galeriler Videolar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
112468
ALTIN
157.578
DOLAR
3.8564
STERLİN
5.0447
EURO
4.4675
'Türkiye'de Sosyal Bozulma' Raporu: Ülke Kan Ağlıyor!
'Türkiye'de Sosyal Bozulma' Raporu: Ülke...
Acı haber Nusaybin'den geldi !
Acı haber Nusaybin'den geldi !
Fenerbahçe'ye 3 yıldızından kötü haber !
Fenerbahçe'ye 3 yıldızından kötü haber...
Merkez Bankası'ndan Değişiklik Açıklaması!
Merkez Bankası'ndan Değişiklik Açıklaması!
Başkent Ankara'da hastanede korkutan yangın !
Başkent Ankara'da hastanede korkutan yangın...

Merkez Bankası'ndan Değişiklik Açıklaması!

Son dönemlerde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları nedeni ile, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından döviz imkanına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapıldı.

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:17
Merkez Bankası'ndan Değişiklik Açıklaması!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması maksadıyla, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapıldığını açıkladı. Buna göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırı yüzde 60'tan yüzde 55'e düşürülerek, tüm dilim aralıkları da 5'er puan aşağı çekildi. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar TL likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçileceği açıklaması yapıldı.

İHRACATÇILAR İÇİN KUR SABİTLENDİ

Merkez Bankası, bunun yanı sıra ihracatçıların da reeskont kredi geri ödemeleri için kuru sabitledi. Merkez, 1 Şubat 2018’de vadesi dolacak reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, dolar için 3.7000, Euro için 4.3000, İngiliz Sterlini için 4.8000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verdi. Bu da ihracatçıya kuru sabitlemiş ve kredi geri ödemelerinde kolaylık sağlamış oldu.

MB'nin açıklaması öncesinde dolar kuru 3.8851 seviyesindeyken, açıklama sonrası en düşük 3.8724 seviyisini gördü. Saat 10.20 itibari ile 3.86 seviyesinde işlem görüyor.

Son Güncelleme: 06.11.2017 10:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneş Enerjisine Büyük İlgi
Güneş Enerjisine Büyük İlgi
Emeklilerin 2018 yılı zam oranları belli oldu !
Emeklilerin 2018 yılı zam oranları belli oldu !
Benzine ve Motorine zam geldi 30 Ekim Benzin fiyatları
Benzine ve Motorine zam geldi 30 Ekim Benzin fiyatları
Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengini oldu !
Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengini oldu !
Dolar ne kadar? 27 Ekim Dolar kuru 3.82 oldu Yükseliş sürecek mi
Dolar ne kadar? 27 Ekim Dolar kuru 3.82 oldu Yükseliş sürecek mi
Sürücülere kötü haber geldi ! Zam yolda ...
Sürücülere kötü haber geldi ! Zam yolda ...
Bitcoin'i getir Vatandaşlığı götür ! 1 Bitcoin ne kadar ?
Bitcoin'i getir Vatandaşlığı götür ! 1 Bitcoin ne kadar ?
Galip Öztürk, dünyanın en büyük bankasına ortak oldu !
Galip Öztürk, dünyanın en büyük bankasına ortak oldu !
Türkiye yoksulluk oranı listesinde orta sıralarda yer aldı
Türkiye yoksulluk oranı listesinde orta sıralarda yer aldı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim