Merkez Bankası'ndan Değişiklik Açıklaması!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, fiyat istikrarına ve finansal istikrara destek sağlanması maksadıyla, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanına ilişkin üst sınır ile dilim aralıklarında değişiklik yapıldığını açıkladı. Buna göre, rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkan oranı üst sınırı yüzde 60'tan yüzde 55'e düşürülerek, tüm dilim aralıkları da 5'er puan aşağı çekildi. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar TL likiditesi piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 1,4 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçileceği açıklaması yapıldı.

İHRACATÇILAR İÇİN KUR SABİTLENDİ

Merkez Bankası, bunun yanı sıra ihracatçıların da reeskont kredi geri ödemeleri için kuru sabitledi. Merkez, 1 Şubat 2018’de vadesi dolacak reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, dolar için 3.7000, Euro için 4.3000, İngiliz Sterlini için 4.8000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verdi. Bu da ihracatçıya kuru sabitlemiş ve kredi geri ödemelerinde kolaylık sağlamış oldu.

MB'nin açıklaması öncesinde dolar kuru 3.8851 seviyesindeyken, açıklama sonrası en düşük 3.8724 seviyisini gördü. Saat 10.20 itibari ile 3.86 seviyesinde işlem görüyor.