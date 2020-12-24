Merkez Bankası Faizi Yüzde 17’ye Yükseltti: Ekonomistler Ne Diyor?

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısı sonuçlandı. Bir hafta vadeli repo ihale faizi (politika faizi) 200 baz puan artırıldı ve yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseldi.

Merkez Bankası, 2020’nin son toplantısında politika faiz oranını 200 baz puan artışla yüzde 17’ye çıkardı.

Merkez Bankası: Güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi

Enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için 2021 sonu tahmin hedefi göz önünde bulundurularak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi.

TL'deki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir.

Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler, iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir ancak artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik oluşturmaktadır.

Karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle enflasyonu etkileyen tüm unsurlar ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsenmektedir.

Ekonomistler faiz artırımı için ne dedi?

MB’nin 200 puan faiz artırma kararının ardından sosyal medyada birçok ekonomist, konu ile ilgili yorum yaptı.

Faizin neden değil sonuç olduğunu öğrenmiş olduğumuzu görüyorum. Keşke yazdıklarımızı 5 yıl önce okumuş olsalardı. - Mahfi Eğilmez

Merkez Bankasının bugün aldığı karar doğru bir karardır. Kendilerini tebrik ediyorum. - Özgür Demirtaş

Bazı ekonomistlerin TCMB PPK’dan yeni faiz artışı kararı çıkmasına yönelik ısrarlarını anlamakta zorlanıyorum.Önde gelen ekonomilerin çoğunda politika faizi-enflasyon marjı ya sıfır, ya negatif. 3/4 puan faiz arbitrajı uğruna, banka ve reel sektöre kredi maliyeti yüküne değer mi? - Kerem Alkin

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 14:51