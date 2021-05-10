Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Bankalar Faiz Oranlarını Güncelledi! İşte Yeni Faiz Oranları

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıklamasıyla birlikte taşıt, ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları tekrargüncellendi. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlarımız yeni faiz oranlarını araştırmaya başladılar. En uygun ihtiyaç kredisini veren banka hangisi oldu?

MAYIS AYI BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Salgın döneminde vatandaşlarımızın her alanda finansman ihtiyaçları arttı. Bayram öncesi ihtiyaç kredilerine her zamankinden daha çok talep oldu. Öte yandan yaz aylarının gelişi ile birlikte konut kredisi ve taşıt kredilerine de başvurular artıyor. Mayıs ayında ise birçok banka faiz oranlarını güncelleyerek başladı.

Kredilere başvuru yapmak isteyen vatandaşlar da Merkez Bankası toplantısını ve çıkacak sonucu merakla bekliyorlardı. Merkez Bankası ise faizleri bir kez daha %19 düzeyinde sabit tuttu. Bunun sonucunda ise dolar kurunda düşüş başladı. Euro’da yine düşüş eğilimine girdi. Merkez Bankası’nın kararı sonucu güncel faiz oranları ise şu şekilde değişti;

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası tüketici kredisi %1,51 olarak güncellendi. Taşıt kredisi %1,56 ve konut kredisi de %1,37 oldu.

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Diğer bir kamu bankası Halkbank ihtiyaç ve taşıt kredilerini %1,54, konut kredilerini de %1,38 olarak değiştirdi. Bankanın faiz oranları hala en düşük faizlerinden biri piyasadaki.

VAKIFBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Kamu bankası konut kredisi faizini %1,32 olarak sabit tuttu. Öte yandan ihtiyaç kredisi faiz oranları %1,54 ve taşıt kredisi faiz oranları %1,55 oldu.

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

En çok tercih edilen özel bankalardan biri olan Garanti’nin ihtiyaç kredisi karar sonrasında %1,69 oldu. Taşıt kredisi %1,74 ve konut kredisi faiz oranları da %1,54 yükseldi.

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

1924 yılından bu yana hizmet veren banka vatandaşlarımız uygun faiz oranları sunmaya devam ediyor. Bankanın ihtiyaç kredisi oranı %1,65 olurken taşıt kredisi faiz oranı %1,60 olarak güncellendi. Ev kredisi içinde banka %1,45 faiz oranı sunuyor.

TEB FAİZ ORANLARI

TEB bankası mayıs ayında faiz oranlarını güncelleyen bir diğer banka oldu. İhtiyaç kredisi oranı %1,52 taşıt kredisi faiz oranı ise %1,64 oldu. Konut kredisi faiz oranları ise %1,75 oldu.

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

Özel bankalardan biri olan QNB Finansbank’ta faiz oranlarını güncelledi. Bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranları %1,44 olarak güncellendi. Konut kredisi faiz oranlarını %1,74 olarak ve taşıt kredisini de %1,79 olarak revize etti.

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Denizbank mayıs ayında faiz kararı sonrasında kredi oranlarını güncelledi. Bankanın taşıt kredisi faiz oranları %1,74 olurken konut kredisi oranları da %1,58 oldu. Tüketici kredisi %2,45 ve ihtiyaç kredisi de %2,33 oldu.

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Yapı Kredi bankasının ihtiyaç kredisi %1,89, taşıt kredisi oranı da %1,64 oldu. Son olarak bankanın konut kredisi faiz oranları da %1,50 oldu.

AKBANK GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası’nın mayıs ayı faiz kararından sonra Akbank’ında kredi oranları değişti. Banka direkt kredi faiz oranlarını %1,65 olarak güncelledi. İhtiyaç kredisi faiz oranı %1,64 ve taşıt kredisi faiz oranları %1,67 oldu. Son olarak da konut kredisi bankanın %1,39 oldu.