Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandıktan Sonra Piyasalardan Tepki Gecikmedi!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladıktan sonra da gözler piyasalara döndü işte ayrıntılar haberimizde.

MB FAİZ KARARINI BUGÜN AÇIKLADI

Başkan Kavcıoğlu’nun başkanlığı ettiği mart ayı PPK toplantısı bugün açıklandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamalara da para politikası faizi sabit tutuldu. %19 olarak kaldı. Öte yandan Merkez Bankası piyasalara önemli mesajlar verdi.

ÖNEMLİ BİR SINAVDI

Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla başa gelen Şahap Kavcıoğlu için bu ay önemli bir sınav olmuştu aslında. Başkan Ağbal göreve büyük bir umutla gelmiş ve piyasa beklentilerine uygun hareket etmişti. Eski Başkan Merkez Bankası’nın rezervlerini tekrardan arttırmayı başarmış, dolar kurunu tam olmasa da kontrol altına almış en önemlide piyasaların güvenini kazanmıştı. İzlediği sabit, şeffaf ve güvenilir tutumuyla göz önüne çıkmıştı. Fakat Ağbal’ın ani şekilde görevden alınması Merkez Bankası’nın yeni oluşan güvenirliğini de yıktı.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu için de bu ay bu yüzden önemliydi. Yeni Başkan hem Merkez Bankası’nın güvenirliğini hem de kendi duruşunu bu ay piyasalara göstermiş oldu. Başkan Kavcıoğlu göreve geldiğinde piyasalar da bu düşük faizlerin geri geleceği olarak algılanmıştı. Fakat yeni Başkan bu ön yargılara gerek olmadığını ifade etmişti. Bugünkü toplantısıyla da Merkez Bankası’nın sıkı para politikasının devam edeceğini göstermiş ve daha önceden verdiği sözlerinde arkasında durmuş oldu.

PİYASA BEKLENTİLERİ KARŞILANDI

Faiz kararı açıklamadan önce birçok ekonomist de ve piyasalar da genel olarak bir faizlerin sabit tutulacağı yönünde bir beklenti hakimdi. 20 ekonomistin katıldığı faiz anketinde ise 19 uzman faizlerin sabit kalmasını beklediklerini açıklamıştı. Bugün gerçekleştirilen PPK toplantısı da piyasa beklentilerini karşılamış oldu.

MERKEZ BANKASINDAN PİYASALARA ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİ

Merkez Bankası tarafından yayımlanan metinde 2021 yılında ekonomide geçen yılki salgın kaynaklı sert dalgalanmalar yerine olumlu gelişmelerin hâkim olduğunun altı çizildi. Bu iyileşme devam ederken öne çıkan alanların da imalat sanayi ve küresel ticaret olduğu ifade edildi.

Salgına rağmen iç ve dış talepli iktisadi faaliyetlerin güçlü seyredildiği vurgulandı. Bununla birlikte Merkez Bankası tarafından iki yönde de risklerin bulunduğundan da bahsedildi. Kurulun politika faizini sabit tutarak MB’nin sıkılaştırma politikasının korunmasına karar verdiği de belirtildi.

ENFLASYON HEDEFLERİ ÇİZİLDİ

Enflasyon hedefli içinse orta vade de %5 vurgulandı. Bu orta vadedeki hedef gerçekleşene kadar Merkez Bankası’nın duruşunun devam edeceği belirtildi.

TÜRİK ENFLASYON ORANLARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında yıl sonu enflasyon beklentisi %13 olarak görülmekte. 12 ay sonrası içinse beklenen enflasyon oranı %11,26 ve bundan 2 yıl sonrası içinse %9,55 oranında.

2021 yıl sonu içinse faiz beklentisi %9,4, 2022 yılı içinse %7 seviyesinde. Bu enflasyon beklentileri ise yurt dışında açıklanan beklentilere göre oldukça düşük. TÜİK tarafından açıklanan sonra enflasyon verilerine göre ise ülkemizdeki yıllık enflasyon resmi olarak %16,19 seviyesinde.