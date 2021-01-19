Merkez Bankası Faiz Artıracak Mı? Ocak Ayı Faiz Artışı

Merkez Bankası tarafından yeni yılda yapılacak ilk faiz artışı merakla bekleniyor. Anketler ise teker teker açıklanmaya başlandı. Ünlü Morgan Style ise Merkez Bankası için ocak ayına dair faiz beklentisini yayımladı. Peki faiz artışı gelirse ne olur, vatandaşlar nasıl etkilenir? Tüm ayrıntılar haberimizde.

Ocak ayıyla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Gelen karar ise hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yılın geri kalanına dair bir ön bilgilendirme olacak. Peki piyasalar ne diyor, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararına günler kaldı. Geri sayım başlamışken dünyanın ünlü yatırım şekerlerinden olan Morgan Stanley ise tahminlerini açıkladı.

MORGAN STANLEY OCAK 2021 FAİZ KARARI TAHMİNİ

Morgan Stanley tarafından yayımlanan tahminlere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yeni yılın ilk ayında 100 baz puan faiz artışına gitmesini ön görüyor.

Piyasalar da yine faiz artışının devam etmesi yönünde. Her ne kadar faiz artışı ile birlikte kredi faizleri yükselse de aralık ayında çekirdek enflasyon oranları oldukça yüksek gelmişti. Bu da faiz beklentisindeki ilk öncü veri olmuştur. Yine kasım ayıyla birlikte üretici fiyatlarındaki artış da ikinci beklenti verisi olarak öne çıkıyor.

Asgari ürete gelen zamlar nedeniyle piyasalar merkez bankasının faiz kararının kısa sürece %15,6 seviyesine çıkmasını bekliyor. Anketler bu yönde şekilleniyor.

Yine kalan anketlere göre ise Türkiye Merkez Bankası’nın faiz artırımları nisan ayına kadar devam edecek. Nisan ayından sonrası ise şu an için belirsiz görülmekte.

POLİTİKA TAKİP EDİLMELİ

Fakat Morgan Stanley raporuna göre Merkez Bankası nisan ayına kadar sıkılaştırma politikasından vazgeçmemesi gerektiği mesajı verildi.

MERKEZ BANKASI OCAK AYI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise 2021 yılının ilk faiz kararını 21 Ocak Perşembe günü yaptığı PKK toplantısı sonrası duyuracak. Açıklama ise aynı gün saat 14.00’da yapılacak.

VATANDAŞA ETKİSİ NE?

Eğer Merkez Bankası tarafından tekrar faiz artırımı gelirse, bankaların sundukları kredi oranları tekrar yükselecek. Hali hazırda yüksek olan krediler daha da yükselince vatandaşlarımız ya da esnafımız zorunlu ihtiyaçları için bile kredi çekmekten çekinir hale gelecek.

Bir diğer yandan da mevduat faiz getirisi artacak. Yani bankada parası olan ya da elinde Türk lirası olan vatandaş daha da çok kazanacak.

Dolar kurunda baskılama ve dövizlere karşı da sıkılaştırma politikası da devam etmiş olacak.