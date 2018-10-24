Merkez Bankası brüt döviz rezervi 1.13 milyar dolar azaldı

İstanbul, 24 Ekim () - Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 1 milyar 130

milyon dolar düştü.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 66 milyar 402 milyon dolar olan rezerv, 19 Ekim

ile sona eren haftada 65 milyar 272 milyon dolara geriledi:

- Merkez Bankası altın rezervi 17 milyar 961 milyon dolardan 18 milyar 543 milyon dolara geriledi.

- Altın rezervi 23 Mart 2018'de 25 milyar 721 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

- Merkez Bankası toplam rezervi 84 milyar 363 milyon dolardan 83 milyar 815 milyon dolara geriledi.

- Merkez Bankası döviz rezervi 2017 sonunda 84 milyar 111 milyon dolar düzeyindeydi.

- Merkez Bankası altın rezervi 2017 sonunda 23 milyar 542 milyon dolar düzeyindeydi.

- Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.