Merkez Bankası Başkanından Enflasyon İle İlgili Flaş Açıklama

Bu politika sonucu politika faizleri de yükselmişti. Mart ayında gelen 200 baz puan artışının hemen ardından da Naci Ağbal görevden alındı. Ani bir Cumhurbaşkanı Kararı ile gece yarısı gelen bu görev değişikliği ise birçok spekülasyona neden oldu. Bu ani karar Merkez Bankası’nın sorgulanmasına neden oldu. Güvenirlik ve şeffaflık açısında hassasiyetini kaybeden Merkez Başkanlığına ise Şahap Kavcıoğlu atandı. Fakat piyasalar bu durumu hiç hoş karşılamadı. Dolar kuru hızla yükseldi ve borsada sert düşüşler meydana geldi. Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu faiz indiriminin beklenmesini sadece bir ön yargı olduğunun defalarca altını çizdi. Fakat piyasalar için bu yeterli bir adım olmadı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ağzından çıkacak her söz de şimdi piyasalar ve ekonomistler tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor.

Ekonomiye dair önemli gelişmeler devam ediyor. Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu son dakika açıklamalar da bulundu. Yeni Başkan Kavcıoğlu, “%5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı kalacağını açıkladı”. Yeni MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı röportaj sırasında önemli ekonomik beklentilere dair açıklamalar da bulundu.

SALGIN SÜRECİNDEKİ BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu aynı zamanda Covid-19 salgını ve etkilerine de değimdi. Salgın sürecine başlayan belirsizliklerin küresel ekonomiye dair olan tereddüt ve şüpheleri canlı tuttuğunu açıkladı. Enflasyonla mücadele için PPK araçları en etkin şekilde kullanılacaktır dedi.

TCMB 9. Hesap Dönemi Toplantısında konuşan Kavcıoğlu, 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren etkili olan bu salgın için küresel anlamda alınan tedbirler tüm dünyada büyüme verilerini olumsuz etkiledi yorumunu yaptı. Bu sebeple de eldeki politikalar ve araçlarla bu salgının etkilerini en aza indirmeye çalıştıklarını belirtti. Gelinen durumda ise küresel iyileşme ile birlikte emtia fiyatlarındaki artışı vurgulayan Kavcıoğlu, tüm bu belirsizlikler hala küresel riskleri canlı tutuyor.

ENFLASYON ÜZERİNDE FAİZ UYGULAMASI

Başkan Şahap Kavcıoğlu, temel amacın düşük enflasyon olduğunu bir kez daha vurguladı. Daha sonra da Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüş meydana gelene kadar politika faizini, enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceklerini belirtti.

TÜRK LİRASININ GÜCÜ VE İTİBARI ARTIRILACAK

Kavcıoğlu bir diğer temel hedeflerininde ellerindeki imkanları kullanarak Türk lirasının gücünü ve itibarını arttırmak olduğunu belirtti.

Buna karşın en güçlü silahın ise enflasyon odaklı para politikası dedi.

YATIRIM, ÜRETİM VE İSTİHDAM

Şahap Kavcıoğlu içinde bulunduğumuz bu durumunda yüksek enflasyon beklentilerini ve bununla birlikte de yüksek faizi getirdiğini kabul etti ve sözlerine devam etti. Sözlerinin devamında, eldeki tüm imkanlar kullanılarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede mümkün kılacaklarını ve orta vadeli hedeflere ulaşıncaya kadar da vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

GELECEĞE DÖNÜK HEDEFLER

Kavcıoğlu, hükümet tarafından daha önce açıklanan reform paketinde hedeflerin istikrar ve güvenle gerçeğe dönüştürüleceğini belirtti. Hem düşük enflasyonun hem de sürdürülebilir büyümenin altı çizildi.