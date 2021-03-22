Merkez Bankası Başkanı Değişmişti! Dolar Fırladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın başkanının değişmesi ardından sığ işlemlerde dolar/TL kurunda ilk fiyatlamalar açısından bir önceki haftanın kapanışına göre yükseliş kaydedildi.

Naci Ağbal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmış ve yerine Şahap Kavcıoğlu getirilmiş idi. Yapılan bu değişiklik sonrasında doların ateşini bir kez daha yükselttiği öğrenildi.

Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL’nin yüzde 16’lık bir yükseliş kaydedildiği gözlemlendi. Yüzde 16.2’ye kadar yükseliş ile 8,3880’e çıkış yapıldığı açıklandı. Dolar/TL kurunun geçen haftayı 7.21 seviyesinde kapattığı bilinmekte idi.

Asya piyasalarının açılması sonrasında ekonomist Emin Çapa ABD dolarının Türk Lirası karşısında yükselişini yorumladı. Çapa, gerçek resmin ortaya çıkması için bir süre beklemenin gerektiğini ifade etti. Bankacıların yani başkan Şahap Kavcıoğlu ile yaptıkları toplantıdan bekledikleri gibi çıktıklarını söyleyen ekonomist Emin Çapa, Merkez Bankası’nın tüm hafta sonu önümüzdeki hafta için hazırlık yaptığını açıkladı. Yeni başkan Kavcıoğlu’nun yaptığı ilk açıklamayı değerlendiren Emin Çapa, tek önemli detayın PKK toplantısının öne alınmaması olduğunu söyledi ve ilk faiz kararı için Nisan ortası şeklinde yorumlarda bulundu.

HDP ve İyi Parti Vekilleri Tepkide Bulundu

HDP'li vekil Garo Paylan da doların yükseliş göstermesine tepkide bulundu. Tek adamın yeni Merkez Bankası darbesinin büyük sarsıntı yaratacağı ifadelerine yer veren Paylan, bedelinin işsizlik ve zamlar olarak vatandaş tarafından ödeneceğine dikkat çekti.

HDP’li vekil Garo Paylan’ın yanı sıra İYİ Parti Başkan Vekili İbrahim Özkan da doların yükselişi hakkında yorumlar yaptı ve bu duruma kayıtsız kalmayarak tepkisini belirtti. An itibarı ile piyasaların kapalı olmasına rağmen USD’nin TL karşısında yüzde 15 değer kazanıp 8.40 TL seviyesine çıktığını açıklayan Özkan, Türk Lirası’nın yüzde 15 değer kaybettiğini ifade etti.