Merkez Bankası Başkanı Açıklama Yaptı! Veri Odaklı Karar

Merkez Bankası yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bir açıklamada bulundu ve merak edilenlere değindi. Başkan Şahap Kavcıoğlu yatırımcılara ve ekonomistlere yaptığı sunumda önemli konulara açıklık getirdi. Sıkı duruşun devam edeceği ve kararların veri odaklı olacağı açıklamasında bulundu.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılara ve ekonomistler için yaptığı sunum sırasında önemli konular hakkında açıklamalar gerçekleştirdi ve merak edilen sorulara yanıt verdi. Sıkı duruşun devam edeceği ve kararların veri odaklı olacağı yorumları ile dikkat çeken Kavcıoğlu, yüksek enflasyon ve bunun yanı sıra beklentilerin sıkı para politikası duruşu gerektiğini ifade etti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yatırımcılara ve ekonomistlere yönelik yaptığı toplantının saat 14:00’da başladığı ve kritik toplantının devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, daha önce de yaptığı açıklamalarda kararlılık vurgusunda bulunmuş ve yaptığı açıklamalar ile dikkat çekmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın tüm araçları etkin ve bağımsız bir şekilde kullanılmasına devam edeceğini açıklayan Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret etmekte olan göstergeler oluşana dek dezenflasyonist etkiyi ve politika faizini muhafaza edecek şekilde enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz açıklamalarında bulunulmuş idi.

Şahap Kavcıoğlu Kimdir?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bayburt’ta hayata gözlerini açan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü’nü de denetim uzmanı olarak tamamlayan Şahap Kavcıoğlu daha sonra İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim almıştır. Merkez Bankası Başkanı’nın yüksek lisans ve doktora eğitimi ise Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde gerçekleşmiştir. Kavcıoğlu daha önceEsbank TAŞ’de Müfettiş, müfettiş yardımcısı, genel müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görevler almıştır.