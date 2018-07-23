Mercimek Alımları Yarın Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yeşil mercimek üretiminin bu sene geçen seneye oranla yüzde 27 artarak 38,000 ton olacağı tahmin ediliyor. Üretimdeki artıştan kaynaklı ortaya çıkabilecek piyasa fiyatlarındaki düşüşün üreticilerimizi mağdur etmemesi için TMO’nun yeşil mercimek alımı yapmasına karar verdik” dedi ve ekledi:“Piyasa düzenleyici kurumumuz olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü bu kapsamda 24 Temmuz 2018 Salı gününden itibaren yeşil mercimek alımına başlayacak.”

Alım fiyatını ton başına 3,000 TL olarak belirlediklerini belirten Pakdemirli, buna ilaveten ton başına prim, mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği olarak verilen toplam 790 TL ile birlikte yeşil mercimekte üreticinin eline ton başına 3,790 TL geçeceğini belirtti.