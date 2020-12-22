Merakla Beklenen Haber Geldi! Emeklilik Yaşı Düşürüldü

Vatandaşlarımız için emekli olmak çok önemlidir. Vatandaşlarımız emekli olmak için yıllarca çalışıyorlar ve prim biriktiriyorlar. Vatandaşlarımız bu primlerini tamamladıkları zaman da hemen emekli olamıyorlar. Vatandaşlarımızın emekli olabilmesi için çok önemli bir şart da yaş şartıdır. Vatandaşlarımız bu şartın sağlanabilmesi için yıllarca bekliyorlar. Emekli olmak kadar şu şartlarda ne zaman emekli olunacağı da oldukça önemlidir. Vatandaşlarımız biran önce emekli olmak istiyorlar. Emekli maaşına bağlanarak düzenli bir gelirleri olsun istiyorlar. Bunun için de erken emekli olmanın yollarını her yerden araştırıyorlar. Vatandaşlarımızın araştırmaları sürüyorken yaşanan gelişmeleri sizler için haberimizde paylamaya devam ediyoruz.

KİMLER ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK?

Vatandaşlarımız için emekli olmak kadar erken emekli olmak da önemlidir. Erken emekli olmak için şartlar vatandaşlarımız tarafından oldukça merak ediliyor. Erken emekli olabilmek vatandaşlarımız için oldukça önemlidir. Korona virüs herkesi ekonomik anlamda oldukça etkilemiştir. Vatandaşlarımız ekonomik anlamdaki sıkıntılarını bir nebze olsun giderebilmek istiyor. Vatandaşlarımız bütün ekonomik sıkıntılar sebebiyle de biran önce düzenli bir maaşa bağlanmak istiyorlar. Onun için de gelen haber emekli olmak için bekleyen vatandaşlarımızı oldukça sevindirdi. Vatandaşlarımız tarafından kimlerin bu fırsattan yararlanabileceği merak ediliyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız ayrıntıları araştırıyorlar.

Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan başvurular için vatandaşlarımız en çok hangi meslek gruplarının bu fırsattan yararlanabileceğini merak ediyorlar. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan başvurular için vatandaşlarımız hangi meslek gruplarının bu fırsattan yararlanacağını öğrenmeye çalışıyorlar. Bu mesleklerin başında madenciler geliyor. Madenci vatandaşlarımız yaptıkları işten dolayı yıpranma payı olduğu için bu fırsattan yararlanabileceklerdir. Yine su altında çalışan vatandaşlarımız da hem tehlikeli hem de çok yoruldukları işleri yaptıkları için onlar da erken emekli olabilirler. Vatandaşlarımız bunun yanında emniyette çalışanlar, itfaiye erleri, gazeteciler, çelik demir alanında çalışanlar, TSK görevlileri gibi pek çok vatandaşımız da erken emekli olabilirler. Mesleğinde yorulma ve yıpranma payı yüksek olan vatandaşlarımız bu fırsattan yararlanabilecekler.

DOĞUM BORÇLANMASIYLA EMEKLİ OLUN!

Vatandaşlarımız için erken emekli olmak oldukça önemlidir. Mesleklerin yanında erken emekli olabilmek için kullanılan yöntemlerden bir tanesi de kadınların doğum borçlanması ile emekli olabilmesidir. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan doğum borçlanması ile vatandaşlarımız daha erken emekli olabilirler. Kadınlar anne olacakları zaman doğumdan önce ve sonrası için ücretsiz izine ayrılırlar bu süreyi borçlanmaları mümkün olabiliyor. Kadınların çocuk sayısına göre her bir çocuk için anneye 2 yıl verilerek annenin erken emekli olabilmesi sağlanıyor. Bu süre en fazla yıl olabiliyor. Çünkü borçlanmada en fazla anneye 3 çocuğa kadar hak tanınıyor. Bu sebepten de kadınlar için 6 yıl önce emekli olabilmek mümkündür.