Memurluk ilanları tek adresten yapılacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EKİP (Elektronik Kamu İstihdamı Portalı) ile kamuya personel alımların tek bir sistemden derli toplu ve hızlı bir biçimde yapılabileceğini açıkladı. Kamuya yapılacak personel alım ilanlarının tamamının tek bir adres üzerinden, derli toplu ve son derece güvenilir biçimde yapılmasının hedeflendiğini bildiren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "EKİP projesiyle kamuda yeni bir döneme geçiyoruz. Nitelikli personel istihdamı da böylelikle kolaylaşacak." ifadelerini kullandı.

EKİP'in kamu istihdamına katılım konusunda yararlı olacağını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, personel alımı sürecinde istenilen en nitelikli vatandaşa, en kısa zamanda ve en ekonomik yollardan ulaşılacağını dile getirdi.

Mevcut uygulamada kamu personeli teminine ilişkin ilanların çok sayıda platformdan yayınlandığını hatırlatan Zehra Zümrüt Selçuk, EKİP'in 2021 Yılı Yatırım Programı kapsamına dâhil edildiğini, EKİP ile tüm kamu personeli temin ilanlarının tek bir web sayfası üzerinden yayınlanmasının sağlanacağını, bunun ise hem adaylar için hem de kurumlar için çok daha efektif olacağını söyledi.

E-devlet kapısı ile entegre edilecek

EKİP’in ayrıca e-devlet kapısı ile entegrasyonunun sağlanacağı bilgisini de veren Bakan Selçuk, bilhassa kamu personeli adaylarının, istihdama dair bilgiler ile birçok çevrimiçi işlemlere 7 gün 24 saat ulaşabileceklerini vurguladı.

Personel alım maliyeti düşecek, güvenli ve hızlı olacak!

Maliyeti çok daha düşük, çok daha hızlı, derli toplu, kontrol edilebilir, yönetilebilir ve efektif bir personel alımı sürecinin başlayacağına dikkat çeken Selçuk, evraklar gibi fiziki ortamda görülen çok sayıda işlemin sanal ortama aktarılacağını, hâliyle iş yükünün de önemli oranda azalacağını, EKİP'in ayrıca kamu personeli planlama işlemlerine çok ciddi katkısının bulunacağını bildirdi.

Kamu personeli alımlarında yeni teknoloji ürünlerinden üst düzeyde yararlandıklarının altını çizen Selçuk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Personel alımları EKİP sayesinde daha disiplinli, daha anlaşılır ve daha erişilebilir duruma gelecek. Bu proje (EKİP) vatandaş odaklı hizmet anlayışının bir ürünüdür. Kamuoyuna açık bir şekilde, tek bir merkezden hizmet verileceğinden, tüm alımlar son derece açık ve şeffaf olacak."