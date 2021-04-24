Memur Emeklilerine En Az 3.234 Lira Maaş Geliyor! Zamlı Maaşlar Açıklandı

Emekliler salgın döneminden kötü etkilenen başka bir kesim daha oldu. birçok emekli vatandaşımızın maaşı asgari ücretinin altına düşmüş durumdaydı. Bu nedenle emekliler maaşlarına gelecek zamları merakla bekliyorlar. Temmuz döneminde emekli vatandaşlarımıza yapılacak zamma dair ise söylemler gelmeye başladı bile.

Temmuz döneminde 2 milyondan fazla memur emekli olsan vatandaşlar zammı maaşlarını alacaklar. Emekli vatandaşlarımıza ise temmuz döneminde çift müjde var! temmuz döneminde alacakları %3 zamma ek olarak enflasyon farkından da yararlanacaklar. Gelen beklentilere göre ise enflasyon farkı %4,09 olacak. Eğer bu gerçekleşirse en düşük memur emekli maaşı da 3 bin 234 lira olarak asgari ücretinin üstüne çıkacak.

GÖZLER TEMMUZ AYINA KİTLENDİ

Milyonlara emekli vatandaşımız bayramda verilecek ikramiyelerini bekliyorlar. Emekli vatandaşlar yaz döneminde iki ikramiye olmak üzere toplamda 2500 lira destek alacaklar. Aynı zamanda memur emeklileri temmuz döneminde çifte zam da alacak.

Merkez Bankası tarafından yapılan beklenti tahminlerine göre yılın ilk yarasında enflasyon %7,0 olacak. Yani bunun anlamı memur emeklilerini %3 zamma ek olarak bir de %4,09 enflasyon zammının geleceği.

Fakat şimdiye kadar sadece ilk 3 ayın enflasyon verileri resmi olarak açıklandı. Ocak- Mart dönemi arasındaki enflasyon ise %3,71 çıktı. Buna göre emeklilerimiz için enflasyon farkı şimdiden %0,71 farkında. Nisan, mayıs ve haziran döneminde ise enflasyonun farkının daha da artması bekleniyor. Artış sonucu beklenen oran ise tahmini %4,9. Bu da demek oluyor ki memur emeklisi maaşları gelecek zamlarla birlikte asgari ücretin üstüne çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 3 bin 234 lira olacak. Yine de emeklilerimiz için kesin oranlar Temmuz döneminde belli olacak.

Öte yandan bazı uzmanlar temmuz dönemine kadar bu oranların daha da artacağını ön görüyor.

EN DÜŞÜK MEMUR AYLIĞI NE KADAR OLACAK

Beklenen zamma göre ise Müsteşar aylıklarının 10 bin 987 liradan 11 bin 765 liraya çıkması bekleniyor.

Genel müdür maaşlarının 9 bin 713 liradan 10 bin 401 liraya çıkması şube müdürü maaşlarının ise 3 bin 727 liradan 3 bin 991 liraya ulaşması beklenmekte. Bunun yanı sıra emekli lisans memuru aylıkları 3 bin 647 liradan 3 bin 905 liraya yükselirken, öğretmen emeklisi de 3 bin 751 liradan 4 bin 16 liraya çıkacak. Gelmesi beklenen çifte zam müjdesiyle de kaymakam emeklisi 6 bin 366 liradan 6 bin 817 liraya yükselecek.

Polis memuru aylıkları 3 bin 878 liradan 4 bin 152 liraya, en düşük hemşire emeklisi de 3 bin 645 liradan 3 bin 903 liraya, mühendis emeklilerinin aylıkları da 4 bin 575 liradan 4 bin 899 liraya artacak. En düşük avukat emeklisi de 3 bin 751 liradan 4 bin 16 liraya çıkacak.

Son olarak lise mezunu teknisyen aylıkları 3 bin 183 liradan 3 bin 408 liraya, profesör aylıkları 8 bin 69 liradan 9 bin 315 liraya, imam ya da hatip emeklisi de 3 bin 751 liradan 4 bin 16 liraya yükselecek.