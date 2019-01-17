Medvedev: Değerleri düştü diye kripto paraları göz ardı etmeyin

Erkan Öz / İstanbul, 17 Ocak () - Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, değerlerinde yaşanan ciddi düşüşlerin, kripto paraları gözardı etmek için bir neden olmadığını söyledi.

CCN.com sitesinin haberine göre Medvedev, uluslararası ekonomi ve bilim toplantısı Gaydar Forum’da konuştu.

Bitcoin ve diğer kripto paraların durumunu yakından takip etmenin önemine işaret eden Rusya Başbakanı, kripto para değerlerinde yaşanan aşırı iniş çıkışların endişe yarattığını, fakat bu teknolojinin faydalarının da olduğunun gözardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

2019’da dünyanın karşı karşıya olduğu meydan okumaları, ticari korumacılık, sosyo-ekonomik eşitsizlikler, dijital dönüşümün kapsamı ve hızı olarak sayan Medvedev; kripto paraların durumunu da bu meydan okumalar arasında gösterdi.

Geride kalan yılda kripto paralarda aşırı dalgalanmalar olduğuna işaret eden Medvedev şöyle konuştu:

"Ama elbette bu kripto paraları gömmek için bir sebep değil. Her sosyal ya da ekonomik olguda olduğu gibi burada da hem bir aydınlık hem de bir karanlık taraf var. Biz sadece kripto paralara ne olduğunu yakından takip etmeliyiz."

"Dolara olan güveni yok ediyor"

CoinTelegraph sitesinin aynı konuşma ile ilgili haberinde ise Medvedev’in ayrıca şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Küresel anahtar rezerv para birimi doların sahibi olan ABD, yine kendi (ekonomik yaptırım) politikaları ile dolara olan güveni yok ediyor. Böyle giderse milli ekonomilerin dolara bağımlılığını azaltmaya yönelik çabalar devam eder."

Rusya Merkez Bankası verilerine göre Moskova yönetimi 2018’in ikinci çeyreğinde bankanın 100 milyar dolarlık rezervini yuan ve euroya çevirdi.

"Rusya Bitcoin alacak" iddiası

Aynı zamanda eski Rusya Başkanı olan Medvedev’in açıklamaları, kripto para haber sitelerinde Rusya’nın ABD yaptırımlarına karşı döviz rezervlerini dolardan uzaklaştırmak amacıyla yaklaşık 10 milyar dolarlık Bitcoin satın alabileceği haberlerinin ardından geldi.

Daha sonra, heyecan yaratan bu haberin yalnızca Rusya Başkanlık Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi’nde çalışan ekonomist Vladislav Ginko’nun Twitter’da açıkladığı kişisel görüşlerine dayandığı anlaşıldı.

Rusya’dan kripto paralara yasal düzenleme

Bu arada Rusya kripto para sektöründe yasal düzenleme getirmeye hazırlanıyor. Rus Parlementosu alt kanadı Duma’nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov 14 Ocak’ta konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Uzun süredir beklenen, dijital finansal varlıklar hakkında kanun Duma’da onay için bekliyor.

"Bu yasaya iki diğer yasa tasarısı daha eşlik ediyor: 1-Yatırım platformları ve crowdfunding hakkında yasa tasarısı ve 2-Medeni Kanun’da değişiklik hakkında yasa tasarısı.

"Dijital finansal varlıklar hakkında kanun tasarısının bu iki yasa tasarısı ile birlikte kabul edilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardık.

"Elimdeki bilgilere göre ocak veya şubat ayında onaylanebilirler. Elbette şubat daha olası görünüyor. Çünkü üç tasarının da onaylanması gerekiyor."