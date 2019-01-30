MB/Çetinkaya: 2019 sonu enflasyon tahmini yüzde 14.6

İstanbul, 30 Ocak () - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15.2'den yüzde 14.6 düzeyine çektiklerini açıkladı.

Yılın ilk enflasyon raporunun açıklanması için düzenlenen toplantıda konuşan Çetinkaya, "Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir politika duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörmekteyiz" dedi ve ekledi:

"Bu çerçevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14.6 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8.2’ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11.9 ile yüzde 17.3 aralığında (orta noktası yüzde 14,6), 2020 yılı sonunda yüzde 5.1 ile yüzde 11.3 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz."

Çetinkaya, sıkı para potikisı, petrolde gerileme ve vergi indirimleri gibi nedenlerin enflasyonda düşüşte etkili olduğunu vurguladı ve "Son çeyrekteki göstergeler, ekonomide dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösteriyor" dedi.

Çetinkaya, Ekim Enflasyon Raporu’nu izleyen dönemde, Türk lirasındaki değerlenme ve petrol fiyatlarındaki düşüş ile birlikte Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları gerilerken, belirli ürünlerdeki vergi indirimleri ve iç talepteki zayıf seyrin de etkisiyle enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama gözlemlediklerini vurguladı ve "Talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde verdiği katkının artması ve enflasyonun ana eğiliminin yavaşlamasının yanı sıra, petrol ve ithalat fiyatları varsayımlarının özellikle 2019 yılı için aşağı çekilmesi enflasyon tahminlerimizdeki aşağı yönlü güncellemede belirleyici rol oynadı" dedi.

Çetinkaya, enflasyon öngörülerine ilişkin olarak da şunları söyledi:

"2019 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15.2’den yüzde 14.6’ya düşürdük. Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları varsayımındaki gerileme yılsonu enflasyon tahminine 0.5 puan düşürücü yönde katkı yaparken, yılın son çeyreğinde tüketici enflasyonunun Ekim Enflasyon Raporu tahminlerine göre 3.2 puan aşağıda gerçekleşmesi ve enflasyonun ana eğiliminde vergi indirimi etkisi haricinde gözlenen gerilemenin yıl sonu enflasyon tahminini 0.4 puan aşağı çekeceğini değerlendiriyoruz.

"Bunun yanı sıra, elektrik ve doğalgaz indirimlerinden kaynaklanan aşağı yönlü etkilere karşın, Ocak ayı itibarıyla tütün ürünlerinde yapılan nispi vergi değişikliklerinin sektör fiyatlarına olası yansımaları nedeniyle vergi ayarlamaları ve yönetilen/yönlendirilen fiyat varsayımındaki güncellemenin enflasyon tahmini üzerindeki yükseltici etkisini 0.2 puan olarak tahmin ediyoruz.

"Ayrıca, önümüzdeki dönemde enflasyona düşüş yönünde daha fazla katkı vereceğini öngördüğümüz çıktı açığının 2019 yılı enflasyon tahmini üzerindeki sınırlayıcı etkisini 0.3 puan olarak değerlendiriyoruz. Buna karşın, birim işgücü maliyetleri üzerinden yıl sonu enflasyon tahminine 0.4 puan yükseltici etki geleceğini hesaplıyoruz. Bu çerçevede, 2019 yıl sonu enflasyon tahminini Ekim Enflasyon Raporu’na göre 0.6 puan aşağı çektik.

"2020 yılı enflasyon tahminini ise yüzde 9.3’ten yüzde 8.2’ye düşürdük. Bir önceki Rapor dönemine göre 1.1 puanlık aşağı yönlü güncellemenin 0.4 puanı 2019 yıl sonu enflasyon tahminindeki düşüşten ve enflasyon ana eğiliminde beklenen iyileşmeden kaynaklanıyor.

"Ayrıca, bir önceki Rapor dönemine göre 2019 yılı ikinci çeyreğinden itibaren daha zayıf seyretmesi beklenen talep koşullarının enflasyon üzerindeki düşürücü etkisinin 2020 yılında da süreceğini tahmin ediyoruz.

"Buna göre, çıktı açığı tahminlerindeki güncelleme 2020 yıl sonu enflasyon tahminimizi bir önceki Rapor dönemine göre 0.4 puan aşağı çekiyor.

"Petrol fiyatındaki gerileme ve reel kurda ılımlı değerlenme varsayımları altında Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarının 2020 yılı enflasyonunu 0.3 puan düşürücü yönde etkileyeceğini tahmin ediyoruz.

"Ham petrol fiyatlarında Kasım ayı başından itibaren aşağı yönlü bir eğilim gözledik. Aralık ayında da petrol fiyatlarındaki gerileme hızlanarak devam etti. Buna bağlı olarak, uluslararası ham petrol fiyatlarına ilişkin gerçekleşmeler, Ekim Enflasyon Raporu’nda paylaştığımız varsayımların altında kaldı.

"Yakın dönem gelişmeleri çerçevesinde, ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayımımızı 2019 yılı için 80 dolardan 63 dolara düşürüyoruz. 2019 yılına ilişkin ABD doları cinsinden ithalat fiyatları yıllık ortalama artış oranı varsayımımızı da daha sınırlı olmakla birlikte aşağı yönlü güncelliyoruz."