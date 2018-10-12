İstanbul, 12 Ekim () - Merkez Bankası bir ay vadeli TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi. Merkez Bankası 100 milyon dolarlık ihale açmıştı.
MB TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi
İstanbul, 12 Ekim () - Merkez Bankası bir ay vadeli TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi. Merkez Bankası 100 milyon dolarlık ihale açmıştı.
İstanbul, 12 Ekim () - Merkez Bankası bir ay vadeli TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi. Merkez Bankası 100 milyon dolarlık ihale açmıştı.
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