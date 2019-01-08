MB - TL döviz depo ihalesinde 735 milyon dolar teklif geldi

İstanbul, 8 Ocak () - Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 735 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 500 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında bugün 500 milyon dolar tutarında bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı.

Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 24.00, dolarda ise yüzde 2.50 olarak açıklanmıştı.

Merkez Bankası'nın BOTAŞ'a Aralık ayında döviz satışı da 193 milyon dolar, 2018 yılının tamamında 7 milyar 699 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre, BOTAŞ'a döviz satışları 2015 yılında 10.5 milyar dolar düzeyindeyken, 2016 yılında 5.1 milyar dolara geriledikten sonra 2017 yılında da 7.9 milyar dolara yükseldi.