MB: Resmi mevduat ve katılım fonuna zorunlu karşılık kaldırıldı

İstanbul, 18 Ocak () - Merkez Bankası, resmi kuruluşlar mevduatı ve katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasını kararlaştırıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan, zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusunda şöyle denildi:

"Resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in Geçici 6’ncı maddesi kapsamındaki yükümlülük kalemlerinde görülen belirgin azalış dikkate alınarak ilgili maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir."