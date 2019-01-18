İstanbul, 18 Ocak () - Merkez Bankası, resmi kuruluşlar mevduatı ve katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasını kararlaştırıldı.
Merkez Bankası'ndan yapılan, zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusunda şöyle denildi:
"Resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in Geçici 6’ncı maddesi kapsamındaki yükümlülük kalemlerinde görülen belirgin azalış dikkate alınarak ilgili maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir."
MB: Resmi mevduat ve katılım fonuna zorunlu karşılık kaldırıldı
İstanbul, 18 Ocak () - Merkez Bankası, resmi kuruluşlar mevduatı ve katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasını kararlaştırıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan, zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusunda...
İstanbul, 18 Ocak () - Merkez Bankası, resmi kuruluşlar mevduatı ve katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasını kararlaştırıldı.