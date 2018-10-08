MB'nin yarın için açıkladığı geçici rezerv 23.48 milyar lira ekside

İstanbul, 8 Ekim () - Merkez Bankası verilerine göre, yarın için açıklanan geçici rezerv 23 milyar 480.8 milyon lira ekside.

Banka'nın 10 Ekim için açıkladığı geçici rezerv ise 19 milyar 674.7 milyon lira ekside olarak görünüyor.

Merkez Bankası'nın sabah açıkladığı geçici verilerde piyasa 9 Ekim için 25 milyar 289.4 milyon lira, 10 Ekim tarihi için ise 19 milyar 674.7 milyon lira ekside görünüyordu.

