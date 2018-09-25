MB lira uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi

İstanbul, 25 Eylül () - Merkez Bankası'nın bir ay vadeli lira uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi. Merkez Bankası 300 milyon dolarlık ihale açmıştı.

MB lira uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi

İstanbul, 25 Eylül () - Merkez Bankası'nın bir ay vadeli lira uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmedi.
Merkez Bankası 300 milyon dolarlık ihale açmıştı.

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