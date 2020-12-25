MB Faiz Kararını Açıkladı! Piyasalar Nasıl Tepki Verdi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 2020 yılının son faiz kararı da açıklandı. Piyasaların da beklediği gibi faiz oranları arttırıldı. Peki ekonomi nasıl etkilendi?

Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararları artık sadece yatırımcılar tarafından değil halkta tarafından da dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar ya da enflasyondan etkilenen esnaf aralık ayında açıklanacak son faiz kararını bekliyordu. Merkez Bankası ise piyasaların beklentisi karşıladı ve faiz artırımına gitti. Peki şimdi ne olacak?

Vatandaşlar Merkez Bankası’nın faiz kararının piyasaları nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Faiz artırımı ile birlikte mevduat faizleri nasıl etkilenecek, dolar düşecek mi, altın yükselecek mi gibi sorular gündeme gelmeye başladı. Bizde sizler için Merkez Bankası’nın faiz kararı artırımını ve ekonomiye olan etkisi ayrıntılarıyla birlikte derledik. Detaylar ise haberimizde;

UZMANLAR NE DİYOR?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz artırımına gitti. Politika faizleri %15 bandından %17 bandına çekildi. Uzmanlar ise faiz artırımını birçok kalemden ele aldı. Bizde sizler için uzman görüşlerini teker teker derledik.

Merkez Bankası tarafından aralık ayı PPK toplantısı da yapıldı. Toplantının ardından ise yeni bakan Naci Ağbal açıklamalar da bulundu.

200 BAZ FAİZ ARTIŞI GELDİ

200 baz puanı faiz artırımı ile birlikte politika faizi de yükselmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası almış olduğu son faiz kararı ile birlikte politika faizini %15 bandından %17 bandına çekti.

BAZ PUANI NEDİR

Baz puanı faiz oranların da yaşanan değişiklikleri ifade etmek için kullanılmaktadır. 1 faiz oranı artışı ise 100 baz puanına eşit şekilde görülür. 200 baz puanı artırımı %2 oranında artış demektir. MB’nin açıkladığı 200 baz puanı faiz sonrasında da faiz oranları %15 seviyesinden %17 oranına çıktı.

200 BAZ PUANIN EKONOMİYE ETKİSİ NE?

Bu faiz artırımının ekonomiye faydası ne olacak? Vatandaşlarımız ise dolar düşecek mi, enflasyon yükselmeye devam edecek mi 200 baz puanın artışının ekonomiye olan etkisinin ne olduğunu merak ediyor.

Gelen faiz artışı ile birlikte dolar kurunda düşüş amaçlandı. Yükselen enflasyon ve dolar kurunun önüne geçmek için Merkez Bankası faiz artırımını seçti. Merkez Bankası’nın kararı ile birlikte mevduat oranları, bankaların kredi faizleri ve dolar kuru tekrardan şekillenecek. Aynı zamanda faiz kararı enflasyona da etki edecek.

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI ARTTI MI?

Birçok vatandaşımızın merak ettiği asıl soru ise bankaların sunduğu kredilerdeki faiz oranlarının artıp artmayacağı. Özellikle de bankadan kredi çekmek isteyen vatandaşlarımız faiz oranlarının düşmesini bekliyordu. Fakat üzülerek söylemek zorundayız ki bankaların sunduğu kredilerdeki faiz oranları artacak. Şimdiden kamu bankaları ve özel bankalar taşıt, ihtiyaç ve konut kredilerini güncellemeye başladılar bile. Faiz oranları da bu artış yaşayacak.

PİYASALAR NASIL TEPKİ VERDİ?

Özellikle de TÜİK tarafından yayımlanan enflasyon rakamları sonrasında TÜFE’de sert bir yükseliş gözlemlenmişti.

Enflasyonda yaşanan sert artış bir kez daha faiz baskısına dönüştü. Piyasalar ise Merkez Bankasından gelecek faiz kararına kitlenmiş durumdaydı.

Yapılan anketlere göre ise piyasa beklentisi faiz artırımı yönündeydi. Yerli ve yabancı yatırımlar 150 baz puanı artırım bekliyordu.

Fakat Merkez Bankası tarafından piyasa beklentisinin biraz üzerinde bir faiz kararı geldi. Yatırımcıların yüzünü güldüren faiz kararı ise bankadan kredi çekmek isteyen vatandaşı üzdü. Öte yandan dolar kuru da baskılanmış oldu.

MEVDUAT FAİZLERİ ARTACAK MI?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan son faiz kararı ile birlikte bankaların sunduğu kredilerdeki faizler de artmaya başladı.

Fakat sadece bankaların sundukları kredi faiz oranları değil mevduat faiz oranları da Merkez Bankası’nın kararından yakından etkilendi.

32 günlük vadeli mevduat faiz oranları da artmaya devam edecek. Yani vatandaşların ya da yatırımcıların mevduat kazançları da artacak. Bu hamleyle de Türk lirasına olan eğilimin artması Dolar’a olan eğiliminde düşmesi hedefleniyor.

DIŞ BORÇLANMANIN FAİZE ETKİSİ

Merkez Bankası’nın düşük faizli uygulaması ve önceki yıllarda yaşanan gelişmeler üzere Türk lirası değer kaybetmişti. Uzmanlar ise sürekli dış borçlar konusunda uyarı çanlarını çalıyor. Türk lirası, Dolar karşısında değer kaybettikçe dış borçta artmaya devam ediyor. Dış borçlar ise her anlamda hem vatandaşın hem ekonominin hem de devletin belini büküyor.

Bu sebeple uzmanlar Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararını olumlu bulurken, kararı ise “kısa vadede kararlı” olarak değerlendirdiler.

NEDEN YÜKSEK FAİZ KARARI GELDİ?

Özellikle de yaz aylarındaki düşük faiz politikasından sonra bazı vatandaşlarımız da Merkez Bankası’nın neden faiz yükselttiğini merak ediyor.

Bunun sebebi ise Dolar kurunda yaşanmış olan iki kur şoku, yüksek enflasyon, sürekli artan dış borçlar. Bu kalemlerdeki artışlar nedeniyle Merkez Bankası sıkılaştırma politikası ve bunun sonucunda da yüksek faiz politikası uyguluyor.

YATIRIMCIYA YILBAŞI HEDİYESİ

Capital Economics, ise Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararını “yatırımcılar için yılbaşı sevinci” olarak yorumladı. Yüksek faiz oranları ile birlikte mevduat faiz oranlarının gelirleri de artacak. Yani yatırımcılar mevduat gelirlerinden oldukça yüksek kazançlar elde edebilecekler.

PİYASALARDA KALICI BİR ETKİ BIRAKTI

Türkiye Merkez Bankası tarafından alınan bu karar ise piyasalara bu sefer kalıcı bir etki olarak yorumlanmaya başlandı. Merkez Bankasından gelen 200 baz puanlık tekrar bir faiz artışı ile birlikte Merkez Bankası kararlı bir duruş sergiledi. Piyasalar ve uzmanlar ise Türk lirasının değer kazandığını ve bu gidişatın ileriki dönemde de devam etmesini beklediklerini açıkladılar.