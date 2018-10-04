İstanbul, 4 Ekim () - Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 215 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 215 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası, bugün 1 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı. Bir hafta vadeli ihalede faiz oranı TL'de yüzde 24.00, dolarda ise yüzde 2.25 olarak açıklanmıştı.
MB döviz depo ihalesinde 215 milyon dolar teklif geldi
İstanbul, 4 Ekim () - Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 215 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 215 milyon dolar oldu. Merkez Bankası, bugün 1 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı...
İstanbul, 4 Ekim () - Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 215 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 215 milyon dolar oldu.
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