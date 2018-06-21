MB bir ay vadeli TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

İstanbul, 21 Haziran () - Merkez Bankası (MB) bir ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı. Bir ay vadeli ihalede tutar 300 milyon dolar olarak belirlendi.

MB bir ay vadeli TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

İstanbul, 21 Haziran () - Merkez Bankası (MB) bir ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı. Bir ay vadeli ihalede tutar 300 milyon dolar olarak belirlendi.

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