MB bir ay vadeli TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı

İstanbul, 21 Haziran () - Merkez Bankası (MB) bir ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı. Bir ay vadeli ihalede tutar 300 milyon dolar olarak belirlendi.
İstanbul, 21 Haziran () - Merkez Bankası (MB) bir ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı. Bir ay vadeli ihalede tutar 300 milyon dolar olarak belirlendi.
İstanbul, 21 Haziran () - Merkez Bankası (MB) bir ay vadeli Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi açtı. Bir ay vadeli ihalede tutar 300 milyon dolar olarak belirlendi.