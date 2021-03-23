MB Başkanı Değişince Bankalarda Kredi Oranlarını Değiştirdi! Güncel İhtiyaç Kredileri Neler?

Gündem yaşanan değişikliklerden sonra bankalarda faiz oranlarını baştan aşağı değiştirdi. Güncel kredi faiz oranları neler oldu? Güncel konut kredisi, güncel ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları bir kez daha değişti. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları;

Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal göreve geldiğinden bu yana istikrarlı bir şekilde faiz politikasına devam ediliyordu. Yaz aylarındaki düşük faiz politikasından çıkışmış ve enflasyona oranlı faiz artışları yapılıyordu. Dolar ve enflasyon durdurulmaya çalışırken faizler de yükseldi. Bu süre içinde de bankaların faiz oranları %2 bandına kadar çıktı. Kredi çekmek isteyen ya da ihtiyacı olan vatandaşlar da salgın döneminde finansman desteği bulmakta daha da zorlandı. En son Ağbal yönetiminde mart ayında gelen 200 bazlık faiz artırımı sonucunda bankaların faiz oranları oynamaya başlamıştı. Merkez Bankası Başkanı değişimi ve tüm yaşananlarla birlikte birçok banka da faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor.

Faiz oranları cep yakarken kredi çekecek vatandaşlar da tüm bu oranlardan en avantajlısını seçmeye çalışıyorlar. Ev, araç ya da ihtiyaç kredisi çekecek vatandaşlar çözümü bankada arıyor. Fakat pandemi nedeniyle darbe almış bankalar da çareyi faiz yükseltmekte buluyor. Her durumda ise olan vatandaşa oluyor. Mart ayı devam ederken Ziraat, Vakıf, Garanti başta olmak üzere tüm bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ise şu şekilde;

GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankaları ve özel bankalar dahil olmak üzere vatandaşlarımız için en uygun ihtiyaç kredisi veren bankaları derledik. En uygun faiz oranları yine kamu bankalarından birinden geldi. Fakat ihtiyaç kredilerinde sınır hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Psikolojik aşılmış durumda. Listemizdeki en yüksek ihtiyaç kredisi faiz oranı ise %1,79. Tüm ihtiyaç kredilerinde de vade oranı maksimum 36 ay.

EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMU BANKASINDA

Piyasadaki en düşük ihtiyaç kredisini yine kamu bankalarından biri sunuyor. Vakıfbank vatandaşlarımıza piyasadaki en düşük faiz oranı %1,42 bandından ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor.

Ardından ise Şekerbank geliyor. Bankanın vatandaşlarımıza sunduğu faiz oranı %1,44. Üçüncü sırada ülkemizin en çok tercih edilen bankalarından Garanti var. Garanti Bankası müşterilerine %1,49 oranında faiz sunuyor. Diğer bankalar ise şu şekilde;

-QNB Finansbank ve Fibabanka vatandaşlarımıza ihtiyaç kredisi için %1,49 faiz oranı sunuyor

- ING Bank ve kamu bankalarından Ziraat Bankası ise vatandaşlarımıza ihtiyaç kredisi için %1,54 faiz oranı vermekte

- İş Bankası, Halkbank, TEB bankası da vatandaşlarımıza %1,60 faiz oranı sunuyor

- Mevduat faiz oranlarında çok kazandıran Alternatif Bank ihtiyaç kredisi faiz oranlarında müşterilerini üzüyor. Bankanın sunduğu faiz oranı %1,68.

- Enparacom, ICBC ve Akbank müşterilerine %1,69 faiz oranında ihtiyaç kredisi sunuyor

- Denizbank tarafından vatandaşlara verilen ihtiyaç kredisi faiz oranı ise %1,71

EN YÜKSEK FAİZ ORANI %1,79

HSBC ve Yapı Kredi listemizde en yüksek ihtiyaç kredisini veren iki banka. Bu iki bankada müşterilerine %1,79 gibi oldukça yüksek bir orandan kredi sunuyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR?

Vatandaşlarımızın bankalardan ihtiyaç kredisi alabilmesi için gelir belgesi, kimlik belgesi, ikametgâh ve güncel bir faturaya ihtiyaçları vardır. Bu belgelerle vatandaşlar istedikleri bankanın şubesine giderek ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabilirler. Eğer vatandaşlarımızın kredi notları çok düşük değil ya da kara listede yer almıyorlarsa sorunsuz bir şekilde kredi çekebileceklerdir.

Geliri çok düşük olanlar içinde genellikle bankalar yüksek faiz uygulamakta ya da teminat, kefil talep etmektedir. Kefil olacak kişinin yine gelir belgesi, kimlik belgesi, ikametgâh ve güncel bir fatura getirmesi talep edilir. Fakat son zamanlarda bankalar yöntem değiştirerek evi olan vatandaşlardan kefil talep etmemektedir. Evler ipotek edilerek birçok vatandaşa banka tarafından ipotek karşısında ihtiyaç kredisi sunulmaktadır.