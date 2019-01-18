MB: 33.7 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır

İstanbul, 18 Ocak () - Merkez Bankası, bugün yapılan genel kurulda alınan karar çerçevesinde, 33.7 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlandığını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Basın Duyurusu"nda şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

"Banka Genel Kurulunun her yıl hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde toplanması yönünde Esas Mukavele değişikliği yapılmıştır.

"Ayrıca, kâr payı avansı ödenmesine karar verilmiş ve ilgili mevzuat çerçevesinde 33.7 milyar TL’nin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır."