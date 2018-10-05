MB 1 milyar dolar tutarında döviz depo ihalesi açtı

İstanbul, 5 Ekim () - Merkez Bankası, 1 milyar dolar tutarında bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı. Merkez Bankası, 1bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde faiz oranını TL'de yüzde 24.00, dolarda...

MB 1 milyar dolar tutarında döviz depo ihalesi açtı

İstanbul, 5 Ekim () - Merkez Bankası, 1 milyar dolar tutarında bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
Merkez Bankası, 1bir hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde faiz oranını TL'de yüzde 24.00, dolarda yüzde 2.25 olarak belirledi.
 

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