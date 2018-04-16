Mart’ta bütçe açığı 20.2 milyar lira, faiz dışı açık 10.6 milyar lira (2)

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İstanbul, 16 Nisan () – Merkezi yönetim bütçe açığı Mart'ta 20.22 milyar lira, faiz dışı açık 10.6 milyar lira oldu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, "Bütçe gelirleri Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.4 artarak 48.2 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 16.8 artarak 68.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu çerçevede bütçe açığı 20.2 milyar lira, faiz dışı açık ise 10.6 milyar lira olarak gerçekleşti" dedi ve ekledi:

"Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.7 artarak 167.4 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 17.7 artarak 187.9 milyar lira olarak gerçekleşti.

"Bu dönemde bütçe açığı 20.4 milyar lira, faiz dışı fazla ise 1.9 milyar lira oldu."

"Aynı dönemde vergi gelirleri yüzde 19.9 artarak 145.8 milyar lira olurken faiz dışı giderler yüzde 17.6 artarak 165.6 milyar lira oldu.

"Vergi gelirlerindeki artışta özellikle gelir ve kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV kalemleri etki etti.

"Ayrıca tahakkuk tahsilat oranlarında artış sağlanması da gelirlerimizin artışında olumlu katkı sağladı.

"Yaşanan olumlu gelişmeler vergi gelirlerinin OVP’de öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret ediyor.

"Diğer taraftan yeniden yapılandırma kanunları kapsamında Mart ayında 1.7 milyar lira, yılbaşından itibaren ise 4.0 milyar lira gelir elde edilmiş olup, yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyretmektedir.

"Böylelikle 2018 yılı için öngörülen yapılandırma gelir hedefini 3 ayda aşmış bulunmaktayız.

"Yılın ilk çeyreğindeki giderler bütçe ödenekleri çerçevesinde gerçekleşmiştir.

"Önümüzdeki aylarda mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam ederek OVP hedefleri içinde kalıp yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz."