Marsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldı

İstanbul, 20 Eylül () - Müşterilerine risk, strateji ve insan kaynakları alanlarında danışmanlık ve çözümler sunan küresel profesyonel hizmetler firması Marsh & McLennan Şirketler Grubu, İngiliz rakibi Jardine Lloyd Thompson’ı (JLT) 5.6 milyar dolar karşılığında satın alma anlaşması imzaladı.

2019 yılının ilkbaharında tamamlanması beklenen satın alma ile birlikte Marsh & McLennan Şirketler Grubu, küresel varlığını genişleterek daha hızlı büyüyen niş sigorta alanlarına odaklanmayı hedefliyor.

Marsh & McLennan Şirketler Grubu Başkanı ve CEO’su Dan Glaser, Jardine Lloyd Thompson’ın, Marsh & McLennan Şirketler Grubu müşterileri,çalışanları ve hissedarları için önemli bir değer yaratacağını belirtti ve şöyle konuştu:

“Şirketlerimiz arasında var olan tamamlayıcı uyum, müşterilerimize istisnai hizmetler sunmak ve çalışanlarımız için fırsatlar yaratmak açısından önemli bir platform oluşturacaktır.

“Kişisel olarak, Jardine Lloyd Thompson’ın CEO'su Dominic Burke’yi ve yönetim ekibini sigortacılık mesleğine başladığımdan beri tanımakta ve kendilerine saygı duymaktayım.

“Jardine Lloyd Thompson’ın yetenekli çalışanlarının katılmasıyla Marsh & McLennan Şirketler Grubu’nun daha da güçlü ve dinamik bir şirket olacağına inanıyorum.”

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından hâlihazırda Jardine Lloyd Thompson CEO’su olan Dominic Burke, Marsh & McLennan Şirketler Grubu’na Başkan Yardımcısı olarak katılacak ve Marsh & McLennan Şirketler Grubu’nda İcra Komitesi üyesi olarak hizmet verecek.

Jardine Lloyd Thompson CEO’su Dominic Burke ise anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“İnsanlarımıza, kültürümüze ve müşterilerimize sarsılmaz bağlılığımıza dayanarak Jardine Lloyd Thompson’nin başardığı şeyden büyük gurur duyuyorum. Marsh & McLennan Şirketler Grubu, bu süreçte her zaman en saygın rakiplerimizden biriydi. Bu birliktelik ile birlikte, sektörümüz için bir fener gibi duracak bir grup oluşturacağımıza inanıyorum.” (Fotoğraflı)