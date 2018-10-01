Marmaris Esnaf Odası'ndan üyelerine 'ekonomi' uyarısı

MARMARİS Esnaf ve Sanatkarlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız, üyelerini, "Bu kış sakin olma ve izleme dönemi" diyerek önlerini görmeden borçlanmamaları ve ellerindeki nakit paranın kıymetini bilmeleri konusunda uyardı.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımla üyelerini son ekonomik gelişmeler konusunda bilgilendirirken, "Yazın kazandım, kira gelirlerim var, nasıl olsa geri kazanırım" gibi geçmiş senelerdeki beklentilerin içine girilmemesini istedi. Ayyıldız, şu mesajı paylaştı:

"Yaklaşık 2 aydır ekonomimizde yaşanan yabancı paralara bağlı sıkıntılar esnafımızda ve halkımızda yeni hissediliyor. Esnafımız, bir hafta ya da bir ay önce aldığı ürünü aynı fiyata alamıyor. Aldığı yeni fiyatlar üzerinden ürünü zam yapmadan satmaya çalışıyor. Bu durum hem esnafımızın cirosunu ve iş durumunu olumsuz etkiliyor. Halkımızın da alım gücünde azalmalara ya da zaruri ihtiyaçlar dışında alışveriş yapmasına izin vermiyor. Bugün sabah çocuğumun yemesi için sürekli alışveriş yaptığım market üyeme uğradım ve ceviz almak istedim. Her zaman 15 liraya aldığım ceviz aynı gramajda olmasına rağmen 30 lira olmuş. Esnafım ne yapsın? 'Ağabey, aldığım fiyat yüzde 100 arttı' dedi. Biz büyük bir ülkeyiz elbette bunları aşacağız. Önemli olan çok fazla zarar görmeden, borçlanmadan, açılmadan ticari hayatımızı ve harcamalarımızı kontrol altında tutmalıyız. Bu kış sakin olma ve izleme dönemi. Kimse önünü görmeden borçlanmasın, elinde bulunan nakit paranın değerini bilsin. Malınız varsa sakın malınızı çok zaruri olmadıkça, başınıza kötü bir şey gelmezse satmayın. Yerine yenisini koyması zor olur. Esnafımızın işinin düşmesi personele ve devletine ödeme yapmaması demektir. Yaşanan olumsuz havadan etkilenmek istemiyorsak, düşünmeden önümüzü görmeden adımlar atmayacağız, sakin kontrollü bir ekonomi yöneteceğiz."



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