Marmarabirlik'te 2023 hedefi: 1 milyar TL ciro

Cansel ORUÇ/BURSA,() - MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, zeytinde son 10 yılın en zor alım kampanyasını geride bıraktıklarını belirterek, “Hedefimiz, 2023 yılında 1 milyar TL ciroya ulaşmak” dedi

Marmarabirlik'e bağlı Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin 2017/2018 İş yılı Olağan Mali Genel Kurulu Pırıltı Düğün Salonu'nda yapıldı. Oy kullanma hakkı bulunan 2130 ortağın 234’ünün katılımı ile gerçekleştirilen ve tüm maddelerin oy birliği ile kabul edildiği Mali Genel Kurulda, Birlik temsilci seçimi de yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde 12 asil ve 12 yedek liste oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul'a katılan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, özellikle zeytinin başkentinin Gemlik olduğuna vurgu yaptı.

"HEDEFİMİZ 2023 YILINDA 1 MİLYAR TL CİROYA ULAŞMAK"

Asa, ”Son 10 yılın en zor ürün alım kampanyasını geride bırakıyoruz. Gemlik Kooperatifi 4 bin 128 ton ürün alımı gerçekleştirdi. Marmarabirlik olarak son 2 yıl içersinde 642 milyon TL bedelle 102 bir ton ürün alımı gerçekleştirdik. Bu, birliğimizin sizlerle birlikte ortaya koyduğu büyük bir başarıdır. 2010’dan bu yana 125 milyon TL’lik yatırım yaptık. Hedefimiz yılda en az 50 bin ton zeytin satmak. Biz göreve geldiğimizden bu yana Marmarabirlik hiç zarar etmedi, hep kar etti. 1954 yılından bu yana ilk kez 2017 yılında 17 milyon TL kar payı dağıttık. Hedefimiz 2023 yılında 1 milyar TL ciroya ulaşmak” dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk kez zeytin verdiklerini ve bu yıl da yeni bir anlaşmanın yapılacağını belirten Başkan Asa,“Marmarabirlik 1954’te kurulduğundan beri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 1 kilo bile zeytin verememişti. 2018 yılı Ocak ayında yaptığımız protokolle yıllık 2 bin 400 ton zeytin vermeye başladık. Bu anlaşmayı bu yıl ve gelecek yıllara da taşımak istiyoruz” diye konuştu.

"KASABALARIN GİRİŞİNE 'ZEYTİN'İN BAŞKENTİ' YAZMAKLA BU İŞ OLMUYOR"

Gemlik’in zeytincilikte önemine dikkat çeken Hidamet Asa, yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Asa, ”Marmarabirlik’in kuruluş temellerinin atıldığı Gemlik Kooperetafi’mize 1970’te bir çivi çakılmamış, yatırım yapılmamış ve depolama tesisleri de atıl durumdaydı. Geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan yeni depolama tesisi ile uzun yıllar sonra büyük bir eksikliği kapatacağız. 7 bin 200 metrekare kapalı alan ve 4 bin 500 tonluk depolama tesisi inşaatımız hızla devam etmektedir. Yapılacak olan tesis zeytinin başkenti olan Gemlik Kooperatifi’mize hayırlı olsun. Başkent deyince şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Gemlik’in dışında birileri hala kendilerini zeytinin başkenti olarak görüyor. Öyle kasabaların giriş tabelalarına ‘zeytin’in başkenti”yazmakla bu iş olmuyor. Ürünlerinize bunu yazabiliyor musunuz? Zeytinin Başkenti Gemlik’tir. Bunun tartışılacak, sorgulanacak bir tarafı yoktur” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki günlerde yapılacak gübre desteği ile ilgili de konuşan Başkan Asa,”Gübre dağıtımıyla amacımız, üreticilerimizin daha ucuz fiyatlara Gübre ve zirai ilaç temin etmelerini sağlamaktır” dedi.

Gemlik Kooperatif Başkanı İbrahim Demir ise, Gemlik Belediyesi'ne ait 10 dönümlük kamyon garajını aldıklarını, çizimi tamamlanan projede inşaat aşamasına geçildiğini belirtti.

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