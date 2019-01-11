Marmarabirlik ortaklarına gübre desteği sağlayacak

MARMARABİRLİK, zeytin hasadının sona ermesiyle, yeni dönemde verimi artırmak için harekete geçti. Bu kapsamda ortaklarına gübre, bordo bulamacı ve bakır sülfat yardımı gerçekleştirecek. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada sürekli olarak paydaşlarına destek olduklarını ifade edip, "Üreticilerimizin ihtiyaç duydukları zirai ilaçlara kolay erişimleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Marmarabirlik ürün alımlarının sona ermesi ile birlikte, Ocak ayından itibaren başlayacak olan ağaç bakımı için ve üretimin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında bir haftadır kooperatif bölgelerinde gübre fiyat araştırması yapılırken, üreticilerin talep ve görüşleri alınıyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz yıl ortaklarımıza piyasa koşullarının altında fiyatlarla gübre desteği vermiştik. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte hem üreticilerimizin gübre ihtiyacını karşılamak, hem de piyasa koşullarının üzerinde gübre satılmasını önleyebilmek adına ortaklarımıza desteğe hazırız. Üreticilerimizin ihtiyaç duydukları zirai ilaçlara kolay erişimleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En önemli girdi kalemi olan NPK gübreleri piyasada peşin alınıp, satılmaktadır. Kompoze gübreler için kar amacı gütmeden ortaklarımıza destek verilecek olup, son dilim ürün bedeli alacaklarına mahsuben gübre, bordo bulamacı ve bakır sülfat (göztaşı) alabileceklerdir. Satışın yapıldığı günün fiyatı geçerli olacaktır ve hiçbir şekilde faiz uygulanmayacaktır. Her zaman olduğu gibi ortaklarımız için en doğrusunu yapacağız."

PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA SATIŞ YAPIYOR

Zeytin üreticisinin zirai ilaca ulaşmasında sıkıntı yaşamaması için ilaçları piyasa değerinin altında sunduklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Asa, "Geçtiğimiz yıl piyasada 95-100 TL’den satılan DAP (Diamonyum Fosfat) gübresini Marmarabirlik 79 TL’ye satarak, destek olmuştuk. Ayrıca Eylül ayında Bakır Sülfat (göztaşı) fiyatları piyasada 400 TL iken, Marmarabirlik olarak 271 TL’den sattık ve ortaklarımıza önemli bir kazanç sağladık. Yine bu yıl da aynı politikamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.



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