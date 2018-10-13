Marmarabirlik'in Ar-Ge çalışmasına ödül

MARMARABİRLİK, 'Kolay Açılır Pet Ambalaj Malzemeleri' adlı Ar-Ge çalışmasıyla Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (ASD) ödül aldı.

ASD tarafından düzenlenen ve 209 firmanın katıldığı yarışmada 'Kolay Açılır Pet Ambalaj Malzemeleri' adlı Ar-Ge çalışmasıyla Marmarabirlik 'altın derece' ödülün sahibi oldu. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ödülü, ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Taciroğlu'nun elinden aldı. Marmarabirlik Başkanı Asa, Ar-Ge çalışmalarının önemine değinerek, geleceğine yatırım yapmayan, kendini geliştirmeyen kurumların asla ayakta duramayacağını söyledi. Asa, "Yaptığımız yatırım ve çalışmalar ortağımızın geleceği içindir. Göreve geldiğimizden bu yana Marmarabirlik ve ortaklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz, geleceği için çalışıyoruz. Bugün geçmişe baktığımızda bunu daha net görebiliyoruz. Alınan bu anlamlı ödülü, yönetim kurulumuz ve 32 bin ortağımız adına aldık" diye konuştu.

Başkan Asa, "Yeni ambalajımız, 'kolay açılır' (easy open) kapak ile tüketicimize kullanım kolaylığı getirmekte ve iki farklı materyalden oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve değişen pazara cevap verebilecek Ar-Ge çalışmalarının gerekliliğini görmekteyiz. Ayrıca tüketiciler, tüketim alışkanlıkları, tüketim kalıpları ve tüketici tercihlerinde yaşanan değişiklikler yani bilinçli tüketiciye karşılık, işletmelerin de kendi çalışmalarını gözden geçirmelerine neden olmaktadır. Kolay açılır pet; tüketicimize şeffaflığı ile ürünleri görebileceği bir ekran, bariyer özelliğiyle gıda güvenliği, kolay açılabilmesiyle kullanım kolaylığı ve kreatifliği sayesinde sofraya mevcut haliyle sunabilme konforu sağlamaktadır. Marmarabirlik'e bu gururu yaşamasını sağlayan Ar-Ge Müdürlüğümüze ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



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