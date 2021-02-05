Marketler 7 gün içerisinde savunma yapacak!

Türkiye'de fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler aralıksız şekilde sürüyor. Resmî Gazete'de yer alan yeni yönetmeliğe göre, stokçuluk ve fahiş fiyat artışına ilişkin denetimler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından gerçekleştirilebilecek. Tedarikçi, üretici ve perakende işletmelerin söz konusu denetimlere dair savunmalarının gerekli olması durumunda alınacağı bildirildi.

İl Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı ya da herhangi bir yetkili idare, şikâyet nedeniyle ya da resen gerçekleştirilen denetimler kapsamında tedarikçi, üretici ve perakende işletmelere incelemenin gerçekleştirildiği tarihten başlayarak 7 günden az olmamak koşuluyla kendilerini savunmaları için süre tanıyabilecek. Söz konusu sürenin sadece bir kez olmak üzere 7 güne kadar uzatılabileceği ifade edildi.

Savunma süresi önceden ne kadardı?

İşletmelere önceden 10 günden az olmamak koşuluyla kendilerini savunmaları için süre verilmişti. Söz konusu sürenin, yalnızca bir kez olmak üzere 10 güne kadar uzatılabileceği ifade edilmişti.

İdari para cezası kesilebilecek

İşletmelerin kendilerine tanınan süre içerisinde savunmada bulunmamaları durumunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari para cezasına yönelik karar alınabilecek. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, önceden işletmelerin savunmalarının alınmaması halinde idari para cezasına yönelik karar veremiyor ve böyle bir kararı uygulayabilme hakkına sahip değildi.

Fahiş fiyat artışı uygulanan ürünlerin sayısı belli olmuştu

Ticaret Bakanı Pekcan, 2 Şubat Salı günü yaptığı açıklamada, 1 Şubat Pazartesi saat 17.00 itibarıyla yapılan denetimlere ilişkin bilgi vermişti. Pekcan, söz konusu denetimler kapsamında 4 bin 290 firmada bulunan 46 bin 768 adet ürüne bakıldığını ifade etmişti. Denetimler sonucunda 226 firmada ve 1.094 adet üründe fahiş fiyat artışı tespit edildiğini aktaran Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak yaptıkları incelemelerin yüzde 2,3'üne yakın bir oranında fahiş fiyat artışı saptadıklarını söylemişti. Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun vereceği kararla beraber söz konusu firmalara gereken cezanın verileceğine dikkat çekerek, konuya dair yönetmeliklerde değişiklik yapılacağını bildirmişti.

Fahiş fiyat artışı gören vatandaşlar ne yapmalı?

Fahiş fiyat artışından kuşkulanan vatandaşların ilk seçeneği ALO 175 ile irtibata geçerek şikâyette bulunmaları. İkinci seçenek ise akıllı telefonlara HFA (Haksız Fiyat Artışı) uygulamasının indirilmesi. Vatandaşlar ayrıca fahiş fiyat artışı uygulanan işletmeler konusunda yakınlarını uyarmalı ve buralardan alışveriş yapmalarını engellemeli.

Gramaja da bakın!

Son dönemde fahiş fiyat konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve denetimlerin sıkılaştırılması üzerine bazı marketler fiyatları indirdi. Fakat bu kez ürünlerde gramaj hilesi yapılmaya başlandı. Ürünlerin ambalajlarının giderek küçülmeye başladığı görüldü. Bu nedenle vatandaşların uyanık olmaları, sadece fiyatlara değil gramajlara da bakmaları önem taşıyor.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, fahiş fiyat artışlarına tepki göstermiş, vatandaşları asla ezdirmeyeceğini söylemişti. Fahiş fiyat artışı uygulayanlara ağır yaptırımlar uygulanacağını belirten Erdoğan, herkesin işini hakkıyla yapması için çağrıda bulunmuştu.