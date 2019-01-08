Mark Mobius: Suudi Arabistan’a yatırım için doğru zaman değil

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ocak () – Birleşik Krallık merkezli varlık yönetimi şirketi Mobius Capital Partners ortak kurucusu, iş insanı ve yatırımcı Mark Mobius, içinde bulunulan dönemin, "Suudi Arabistan’a yatırım yapmak için uygun olmadığını" söyledi.

CNBC’ye konuşan Mobius, Suudi Arabistan ve komşularını zor günlerin beklediğini belirtirken, Riyad yönetiminin suçlandığı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne de değindi ve “Kaşıkçı cinayeti oldukça kötü bir durum ve bana kalırsa, büyük bir değişim olmazsa Suudi Arabistan’a yatırım yapmamalıyız” dedi.

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu’na girdikten sonra kaybolmuş ve Suudi gazetecinin sonrasında öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Söz konusu cinayetten Suudi Arabistan yönetimi sorumlu tutulmuş, fakat Veliaht Prens Muhammed bin Salman da dahil olmak üzere yönetim kendisine yöneltilen uluslararası düzeydeki suçlamaları reddetmişti.

Kaşıkçı cinayetinin yanında petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların da yatırımcılar için bir tuzak olduğunu söyleyen Mobius, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Petrol fiyatları şu an hem Suudi Arabistan için hem de petrole bağlı ülkeler için oldukça endişe verici. Geçen yılın sonunda petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar olmasını bekliyorduk fakat petrol fiyatları şu an 57 dolara kadar indi. Fiyatlardaki bu aralık hayret verici, kesinlikle bir felaket.”

