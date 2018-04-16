Mark Mobius: ABD borsalarında yüzde 30 düzeltme olacak

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Nisan () - Yatırım gurusu ve ünlü fon yöneticisi Mark Mobius, ABD piyasalarında yüzde 30 düzeltme yaşanacağını öngördü.

Financial News’de yer alan habere göre 81 yaşındaki yatırım gurusu ABD piyasalarında ciddi bir düzeltme yaşanacağını öngördüğünü söyledi ve “Tüm göstergeler S&P 500 ve Don Jones Sanayi Endeksi’nde büyük düşüşler olacağına işaret ediyor. Ben yüzde 30’luk bir düzeltme olacağını öngörüyorum” dedi.

2009 yılında boğa piyasasını önceden tahmin eden Mobius, verdiği özel bir röportajda, “Tüketici güveni tüm zamanların en yüksek düzeyine geldiyse – ABD’de olduğu gibi – bu iyiye işaret değildir” dedi.

Piyasaların çökmek için tetikleyici bir olay bekliyor gibi göründüğünü belirten Mobius, “Bu olayın ne olacağını tahmin etmeniz mümkün değildir, belki bir doğal afet ya da Kuzey Kore ile bir savaş olabilir” dedi.