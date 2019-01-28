Manyas Ziraat Odası: Tarımsal sulama ücreti gözden geçirilmeli

BALIKESİR’in Manyas ilçesinde çiftçiler, tarımsal sulama ücretlerine yapılan artışa tepki gösterdi. Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, “İlçe ekonomisinde en büyük paya sahip çeltikte dekara 58 lira olan sulama ücreti bu yıl 80 liraya çıkarıldı. Sulama ücretleri yeniden gözden geçirilmeli” dedi.

Devlet Su İşleri’ne (DSİ) bağlı Manyas Sulama Birliği Başkanlığı'nca tarımsal sulama ücretlerine yapılan artış çiftçilerin tepkisine neden oldu. Geçtiğimiz yıl bir dekar mısır 24 liraya sulanırken, bu yıl 46 liraya yükseltildiğini belirten Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, “İlçe ekonomisinde en büyük paya sahip çeltikte geçen yıl 58 lira olan sulama bedeli bu yıl 80 liraya yükseltildi. Bu iki ürün ilçe tarımında en önemli yeri tutuyor. Zaten üretim maliyetlerinden muzdarip olan çiftçilerimize niye artı bir yük yüklenmek isteniyor. Sulama Birliği ne yapmak istiyor. Bu yıl yağış da fazla; her yer su, barajımız dolu, muhtemelen yeraltı sularında da bir sıkıntı olmayacak. Öyleyse bu artışlar neden yapıldı. Sulama ücretlerine yapılan artışlar yeniden gözden geçirilsin ve çiftçimiz mağdur edilmesin” dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×