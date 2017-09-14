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Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan 'vergi indirimi' açıklaması geldi !

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan merakla beklenen 'vergi indirimi' açıklaması geldi. Ağbal, yılsonunu kadar da vergi indirimi düzenlemesi yapılmayacağını söyledi .

14 Eylül 2017 Perşembe 12:06
Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan 'vergi indirimi' açıklaması geldi !

OVP, eylül sonuna doğru açıklanacak

A Haber’de ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Ağbal, büyüme ivmesinin artarak devam ettiğini belirterek, öncü göstergelerin 3.çeyreğin ilk iki çeyrekten daha iyi geleceğini gösterdiğini vurguladı. Türkiye'nin 2017 yılında çok rahat yüzde 5'in üzerinde büyüyeceğini söyleyen Ağbal, şöyle konuştu: "Büyüme hikayesini orta vadede de sürdürecek bir ivmeye girmiş olduk. 2017 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize edeceğiz. 2018-2020 yıllarına ilişkin büyüme hedeflerini bu ay içinde paylaşacağız. Orta Vadeli Plan, eylül sonuna doğru açıklanacak"

Makine yatırımları yukarı çekilmeli

Maliye Bakanı Naci Ağbal, son dönemde düşüş gösteren makine teçhizat yatırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, Türkiye'nin makine teçhizat yatırımlarını yukarı çekmesi gerektiğini söyledi. Ağbal, “Makine teçhizat harcamalarını artırmak için KOSGEB destekleri ya da vergisel destekler üzerinde çalışılıyor. İndirimlerin eylül sonunda bitmesi hedefleniyor, sonrasında makine-teçhizat ile ilgili düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde geçici vergi indiriminin devam etmesi gerektiğini düşünmüyorum. Bunlar geçici vergi indirimleriydi, bu indirimler amacını karşıladı, Türkiye'nin performansı bu indirimlerin devamını gerekli görmüyor.”

Faiz oranları aşağı gelecektir

Son dönemin en çok tartışılan konularından biri olan faize de değinen Ağbal, "Reel sektör haklı olarak faiz oranlarının yüksekliğinden şikayet ediyor. Ekonomi yönetimi olarak faiz oranlarının aşağı gelmesini sağlayacak genel ekonomik koşulları, tedbirleri almak bizim görevimiz. Finansal piyasalardaki kırılganlığın tamamen ortadan kalktığını söyleyebiliyoruz. Faiz oranları enflasyonun da aşağı gelmesi ile beraber aşağı doğru gelecek” dedi.

Kriz ihtimali söz konusu değil

Türkiye ekonomisinde de bir kriz ihtimali olmadığını söyleyen, Ağbal şöyle devam etti: Türkiye ekonomisinde ne eylül, ne aralık, ne de gelecek yıl için bir kriz ihtimali söz konusu değil. Bir kriz edebiyatı, bir kriz söylemi geliştirmek istiyorlar, bunlara herkes gülüp geçiyor, reel sektörde güven en yüksek noktadadır. KGF geri dönüşleri başladı, kaynak maliyetlerinin de aşağı geldiğini görüyoruz” dedi.

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