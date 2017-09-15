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Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan 'emlak vergisi' açıklaması !

Maliye Bakanı Naci Ağbal gündeme dair merak edilenlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Ağbal yaptığı açıklamada ; "Emlak vergisi değerinin 1-2 kat arttığı şikayetleri geliyor. Vatandaşın olağanüstü bir yükle karşılaşmasına neden olan gelişme varsa bunun için düzenleme yaparız" dedi .

15 Eylül 2017 Cuma 09:49
Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan 'emlak vergisi' açıklaması !

Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV'den emlak vergisi itirazlarına, faiz oranlarından büyüme rakamlarına kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. aHaber'in yayınına katılan Ağbal, yılsonuna kadar vergilerle ilgili bir düzenleme yapma planları bulunmadığını bildirdi. Son dönemde emlak vergilerinde meydana gelen artışlara açıklık getiren Ağbal, mevcut mevzuata göre emlak vergisi değerlerinin tamamen belediyelerde oluşturulan komisyonlar tarafından belirlendiğini belirtti.

GEREKİRSE DÜZENLERİZ

Ağbal, bu değerlere vatandaşın mahkemelerde itiraz edebildiğini anımsatarak, şunları kaydetti: "Kamuoyuna intikal eden çeşitli şikayetler var. Özellikle belirli bölgelerde emlak vergisi değerinin 1-2 kat arttığı şeklinde şikayetler geliyor. Biz de bunları dikkatle inceliyoruz. Özellikle çok ciddi anlamda emlak fiyatlarının arttığı, çok değer kazandığı bölgeler var. Ekonomik realitelerle uygun olmayan, vatandaşın gerçekten katlanamayacağı ve değer artışını haklı göstermeyecek durumlara ilişkin olarak alınması gereken bir tedbir var mı, Maliye Bakanlığı olarak çalışıyoruz. Teknik çalışmasını yaptıktan sonra bunu hükümetimize sunarız. Eğer konuyla ilgili vatandaşımızın olağanüstü bir yükle karşılaşmasına neden olan bir gelişme varsa, bunu kontrol altına alacak bir düzenlemeyi yaparız. 4 yılda bir yapılan bu değerlendirmenin ekonomik gerçeklerle uygun olması lazım. Yoksa sadece çok vergi toplamak için olağanüstü fiyat artışlarını ekonomik gerçeklerden bağımsız yaparsanız o zaman hükümet buna sessiz kalmaz, gereğini yapar."

KDV İNDİRİMİ YOK

KDV reformuna ilişkin çalışmalara da değinen Ağbal, "KDV ile ilgili yaptığımız çalışmada bir oran indirimi asla söz konusu değil" ifadesini kullandı. Birçok ülkenin KDV uyguladığına işaret eden Ağbal, Türkiye'deki genel oranın yüzde 18 olduğunu söyledi. Ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde, ilk iki çeyrekten çok daha güçlü bir şekilde büyüyeceğini vurgulayan Ağbal, yüzde 4.4'lük büyüme oranının yukarı revize edileceğini de bildirdi. ANKARA

YENİ SİSTEM GELİYOR

Maliye Bakanı Ağbal, KDV'de yeni sistem üzerinde çalışma yaptıklarını da belirterek, şöyle konuştu: "Örneğin bir halk otobüsü, 100 liralık bilet kesiyor, 18 liralık KDV ödemesini getirip vergi dairesine yatırması lazım. 18 lirayı ödemek istemiyorsa, ödediği faturaları vergiden düşebilir. Bu sefer otobüs sahibi faturalarını toplayıp, ikisi arasındaki farkı ödüyor. Biz de diyoruz ki, KDV oranlarını tek tek hesaplayıp düşmek yerine, gelin 18 liranın 10 lirasını isterseniz beyan edin. Biz 10 lirayı sizden alalım. Siz de tek tek bu vergilerle uğraşmayın."

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