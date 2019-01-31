Makine sektörü “Hannover Messe” Fuarı’na katılıyor

İstanbul, 31 Ocak () - Makine ve elektrik mühendisliği bileşenlerinin dijital teknolojilerle uyumunu ele alan Hannover Messe, 1 - 5 Nisan tarihleri arasında Türk makine sektörünü, Almanya'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Hannover Messe'den yapılan açıklamaya göre, otomasyon, robotik, endüstriyel yazılım, güç aktarım ve akışkan teknolojisi, enerji teknolojileri, basınçlı hava ve vakum teknolojileri, yan sanayi ve Ar-Ge alanlarında lider tedarikçilerin bir araya geleceği fuar, birçok yeniliğe imza atacak.

Ekonomi Bakanlığı’nın teşviki ile 200’ü aşkın Türk markasının katılacağı Hannover Messe'de makine öğrenimiyle ilgili 100’ün üzerinde somut uygulama örneği sergileneceğine dikkat çeken Deutsche Messe Basın Sözcüsü Brock McCormack, "Makine öğrenimi ve yapay zeka farklı kaynaklardan elde edilen verileri birbirleriyle bağlantılı hale getirerek kilit bir rol oynuyor. Bu değişim, dünyada en iyi Hannover Messe’de sergileniyor" dedi.

2020 yılından itibaren yeni 5G mobil haberleşme standardının Alman endüstrisinin büyük çapta dijitalleşmesinde dönüm noktası olacağına dikkat çeken McCormack şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tarihten sonra üretimde ve otonom araçlarda makine öğrenimi gibi öncü teknolojiler uygulamaya hazır hale gelecek. 5G teknolojisi Endüstri 4.0’ın potansiyelini tam olarak hayata geçirmesini de sağlayacak. Ağ ekipmanı tedarikçisi Nokia’yla birlikte ‘5G Arenası’ mobil iletişimin beşinci neslinin endüstriye sunduğu potansiyel Hannover Messe'de sergileyecek."

Endüstriyel Zekâ temasının yapay zeka çağında insanların ve makinelerin birbirlerine dijital olarak bağlanması anlamına geldiğine dikkat çeken McCormack sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlar ve makineler arasındaki işbirliği, Hannover Messe 2019’un ana temalarından biri olacak. Yeni Endüstride İşgücünün Geleceği konferansı buna önemli bir katkı sağlayacak. Yaklaşık 300 uzman, kanaat önderi ve endüstri lideri, dijitalleşmenin işgücü becerileri ve örgütlenmesi üzerindeki etkilerini tartışmak üzere Hannover Messe'de bir araya gelecek. Fuarın katılımcıları arasında filozof ve yazar Richard David Precht, Siemens İnsan Kaynakları Sorumlusu Janina Kugel ile ‘İnsan Robot’ Ralf Neuhauser da yer alacak."

McCormack fuarın bu yıl odaklandığı diğer bir konunun da, e-Mobilite eğiliminde önemli bir rol oynayacak olan hafif tasarım olacağını belirtti:

"Elektrikli mobilitenin enerji altyapısı, fuarın temel konularından biri olacak. Fuarda ürünlerini sergileyecek şirketlerin sunduğu çözümler, mobilitedeki dönüşümün başarısı için gerekli şartları oluşturuyor.

“Hafif tasarım ürünleri dayanıklılık, verimlilik, tasarım ve kaynak tüketimi bakımından daha iyi hale getirmekle ilgili bir konu. Bu konuda en önemli etkinliklerden biri, Ekonomi ve Enerji Federal Bakanlığı’nın Hannover Messe’de düzenleyeceği Federal Hükümetin ilk hafif tasarım zirvesi olacak."

McCormack, Deutsche Messe’nin 14-17 Mart tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenleyeceği Win Eurasia hakkında da bilgi verdi. Fuarın, Endüstri 4.0 konseptiyle hazırlandığını dile getiren McCormack, Win Eurasia’nın bu özelliğiyle Hannover Messe’nin Türkiye ve Avrasya bölgesindeki uzantısı ve prototipi olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı’nın dünyanın en önemli sanayi buluşması olan Hannover Messe, yerli ve milli markaları ile katılan Türk şirketlerine teşvik verecek. Hannover Messe Fuarı’nın milli katılımları ise Deutsche Messe ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile üç farklı alanda organize ediliyor. İstanbul Ticaret Odası yan sanayi, enerji ve akışkan teknolojileri hollerinde 60’ın üzerinde katılımcıyla fuarda yer alacak ve fuar boyunca B2B etkinliklerle katılımcılarını muhtemel alıcılar ile buluşacak. Türkiye’nin makinacıları da yine her yıl olduğu gibi fuarda Türk firmalarını temsilen standları ile yer alacak ve Türk sanayicileri uluslararası ortaklarla bir araya getirmek için 2 Nisan’da standında bir etkinlik düzenleyecek. Hannover Messe fuarına toplamda Türkiye’den 6 bin metrekare alanda 200’e yakın firma katılım gösterecek.

Bu yıl ayrıca dijitalleşme, yapay zeka, insan-makine işbirliği ve platform ekonomisi uzmanları Endüstriyel Öncüler Zirvesinde buluşacak. Zirvede 2025 yılı için neler yapılması gerektiği ele alınacak.

Türkiye ve İsveç arasındaki başarılı ticari ilişkilerin uzun yıllara dayandığını belirten İsveç İstanbul Başkonsolosu Therese Hydén da şunları söyledi:

“İsveç’in uzun yıllara dayanan yaratıcılığı ve endüstriyel inovasyonu artırma geleneği, ABB, SKF ve Ericsson gibi çokuluslu şirketlerin doğmasına olanak sağladı. Bu anlamda bizler, en son yenilikleri nasıl sürdürülebilir çözümlere dönüştüreceğimizi biliyoruz. İsveçli şirketler, inovatif çözümleri devlet akademi ve sanayi işbirlikleri çerçevesinde uzun yıllardır Türkiye’de de uyguluyor. Yaklaşık 130 yıldır Türkiye'de bulunan, Türkiye’de 70’den fazla kurum ve üniversiteyle işbirliği yapmakta olan Ericsson, Türkiye Bilişim sektöründe TÜBİTAK destekli ilk araştırma laboratuvarı olan Ericsson Research Turkey Lab'ı geçen yılın Aralık ayında İstanbul’da açtı. Atlas Copco, ABB, SKF, Nederman, Arlight ve Systemair HSK gibi İsveç şirketleri de, Türk endüstrisine akıllı ve enerji verimli çözümler sunuyor.” (Fotoğraflı)