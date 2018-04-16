Macron: Saldırının sınırlandırılması için Trump’ı biz ikna ettik

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Nisan () – Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ordularının uzun süreli bir çözüm amacıyla Suriye’de kalması ve Cumartesi günü ABD, Fransa ve Birleşik Krallık tarafından Suriye’deki kimyasal silah üretim alanına gerçekleştirilen saldırının sınırlandırılması için ABD Başkanı Donald Trump’ı kendisinin ikna ettiğini söyledi.

Macron verdiği bir röportajda, gerçekleşen saldırı kapsamında gönderilen füzelerin kısıtlanmasının Trump’ın ana planına dâhil olmadığını belirterek, “Trump’ı aynı zamanda atılan tweetlerden sonra olay büyüyünce kimyasal silah üretim alanlarına gerçekleştirilen saldırıların kısıtlanması konusunda da ikna ettik. Trump 10 gün önce ‘ABD Suriye’den çekilmelidir’ demişti. Biz, ABD’nin Suriye’de uzun süreli bir çözüm amacıyla kalması için Trump’ı ikna ettik” dedi.

Macron’un iddialarının ardından Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Sanders tarafından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

“ABD’nin bu konudaki misyonu değişmedi. Başkan Trump, ABD kuvvetlerinin olabilecek en kısa sürede tekrar ülkeye dönmesini istediğini açıkça belirtmişti. IŞİD’i tamamen ortadan kaldırmak ve geri dönmesini engelleyecek bütün durumları yok etmek için kararlıyız.

“Buna ek olarak bölgesel müttefik ve ortaklarımızın askeri ve finansal olarak daha fazla sorumluluk almasını bekliyoruz”

ABD, Fransa ve Birleşik Krallık tarafından Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırının ardından başta Bolivya ve Rusya olmak üzere çeşitli ülkelerden tepkiler gelmişti. Macron Rusya’nın Esad yönetimini destekleyerek Suriye yönetiminin eylemlerinden sorumlu olduğunu vurgulayarak, “Rusya ve Suriye’nin iş ortağı olduğu açıkça ortada. Kloru kendileri kullanmamış olabilirler ama düzenli olarak uluslararası topluluğun diplomatik yollarla kimyasal silah kullanımını durdurma çalışmalarını durdurdular” dedi.

Macron Rusya’ya olan sert çıkışının gelecek ay gerçekleştireceği resmi ziyareti değiştirmeyeceğinin altını çizerken, Rusya ve Türkiye’yi bu konuda aynı keseye koymadıklarını söyledi ve “Türkler ve Rusları bu konuda ayırıyoruz, Türkiye kimyasal silah kullanımını şiddetle kınıyor” diye ekledi.