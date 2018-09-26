Macron: ABD İran'a yaptırım uygulamasıydı petrol fiyatları yükselmezdi

İstanbul, 26 Eylül () - Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Trump'ın yüksek petrol fiyatlarına ilişkin eleştirisine, "Eğer ABD, İran'a yeniden yaptırım uygulamasıydı, petrol fiyatları bu kadar yükselmezdi" yanıtını verdi.

Macron, "Eğer Trump mantığını kullanır ise, İran petrol satabildiğinde petrol fiyatları için iyi olduğunu görecek. İran'ın petrol satabilmesi barış ve global petrol fiyatları için iyi olacak" diye ekledi.