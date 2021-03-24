Maaşını Ziraat Bankası’ndan Alanlar Günde 56 Liraya Ev Sahibi Olma Fırsatı Yakalıyor!

Bilindiği üzere, bankalar pandemi süreci başladığından beri çeşitli kredi kampanyaları oluşturup vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Devletin de müdahalesi ile ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinin faiz oranları düşürülüyor ve kredi borcu erteleme fırsatı veriliyor. Vatandaşlar ise bu fırsattan yararlanıp ev veya taşıt sahibi olmak ya da nakit ihtiyacını karşılamak istiyor. Ancak ne yazık ki ülkemizde 7 milyondan fazla insan asgari ücretle çalışıyor ve temel ihtiyaçlarını bile zor karşılıyorlar. Durum böyle olunca özellikle ev veya araba sahibi olmak hayal oluyor.

Bu durumun farkında olan Ziraat Bankası ise, çalışan vatandaşların hayallerini gerçekleştirmesi için bir adım attı ve yüzbinlerce kişiye avantajlı kredi paketleri oluşturduklarının müjdesini verdi. Özellikle pandemi döneminde nakite ihtiyacı olan vatandaşları ve ev sahibi olmayı isteyen vatandaşları ilgilendiren bu kampanyada diğer bankalardan çok daha uygun faiz oranları sunuluyor. Üstelik nakit ihtiyacını karşılamak isteyen veya ev sahibi olmak isteyen vatandaşların tek yapmaları gereken şey maaşını Ziraat Bankası’ndan almaya başlamaktır.Bunu gerçekleştiren vatandaşların Çalışanın Artısı kredi paketleri ile günde sadece 56 liraya ev sahibi olması ya da günde sadece 25 lira taksitle 20 bin lira ihtiyaç kredisi kullanması mümkün olacaktır. Hem de söz konusu kredi kampanyasından yararlanmak için bankalara giderek başvuru yapmanıza gerek bile yoktur. Başvurular online olarak da alınmaktadır.

Sizler için Ziraat Bankası’nın oluşturduğu Çalışanın Artısı Konut Kredisi ve Çalışanın Artısı Tüketici Kredisi’nin merak edilen tüm detaylarını araştırdık ve örnek ödeme planlarına haberimizde yer verdik.

ÇALIŞANIN ARTISI KONUT KREDİSİ

Maaşını Ziraat Bankası’ndan alan müşterilere özel sunulan Çalışanın Artısı Konut Kredisi kampanyasından yararlanmak için yapmanız gereken tek şey maaşınızı Ziraat Bankası’na taşımaktır. Gerekli koşulu sağlamanız durumunda, almayı istediğiniz ev için ne kadar kredi çekebileceğiniz Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirilen ekspertiz çalışmasına göre belirlenecektir.Ekspertiz uzmanlarının evin değerini belirlemesinin ardından, evin değerinin yüzde 80’i kadar kredi çekmeniz mümkün olacaktır.

ÇALIŞANIN ARTISI KONUT KREDİSİ ÖRNEK ÖDEME PLANI

Ziraat Bankası tarafından sunulan Çalışanın Artısı Konut Kredisi kampanyası ile çekilen 100 bin liralık konut kredisi 120 ay vade ile ödenirse yalnızca yüzde 1,37 faiz uygulanıyor. Söz konusu kredinin aylık taksit miktarı ise 1.702,65 lira oluyor. Bu da günde sadece 56 liraya ev sahibi olabileceğiniz anlamına geliyor.

ÇALIŞANIN ARTISI TÜKETİCİ KREDİSİ

Ziraat Bankası, maaşını kendi bünyesinden alan çalışanlara yalnızca konut kredisi sunmakla kalmıyor uygun faiz imkanlarıyla ihtiyaç kredisi de veriyor. Diğer bankalara kıyasla çok daha düşük faizle ihtiyaç kredisi sağlayan Ziraat Bankası, çalışan müşterilerinin nakit ihtiyacında da yanında oluyor.

ÇALIŞANIN ARTISI TÜKETİCİ KREDİSİ ÖRNEK ÖDEME PLANI

Çalışanın Artısı Tüketici Kredisi kapsamında 36 ay vadeli 20 bin lira kredi çekerseniz yüzde 1,51 faiz uygulanıyor. Bu kredi için aylık olarak ödemeniz gereken taksit tutarı ise yalnızca 761 liradır. Yani siz de maaşınızı Ziraat Bankası’na taşırsanız günde sadece 25 TL’ye 20 bin lira kredi çekebilirsiniz.

NASIL BAŞVURULUR?

Ziraat Bankası’nın sunduğu Çalışanın Artısı kredi paketlerine başvuru yapmak için banka şubelerine gidebilir veya evinizden çıkmadan internet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezi aracılığı ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.