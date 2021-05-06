Maaş ve İkramiye Alacaklar Dikkat! Bankaların Çalışma Saatleri Bugün Değişti

Korona virüs salgını kapsamında tedbirler alınmaya devam ediyor. Daha önce adım adım normalleşmeye geçilmiş fakat artan vakalar nedeniyle ülkemizde ilk kez tam kapanma meydana gelmişti. 17 Mayıs’a kadar devam edecek tam kapanma kapsamında ise birçok işyeri ve işletme kapalı olacak. Bankalarda günün belirli saatleri açık olacak. Vatandaşlarımız da araç kullanmadan sadece ikametgâh ettikleri konuta en yakın bölgedeki banka şubesine gidebilecekler. Raman Bayramı öncesinde ise birçok vatandaşımız hem ikramiyelerini hem de maaşlarını çekmek istiyorlar.

Bankalara dair yoğun taleplerin yaşanacağı bugünlerde ise Bankalar Birliği tarafından önlemler alındı. Alınan önlemler kapsamın bankaların mesai saatleri bir kez daha değişti. Bankalar şimdi saat kaçta açılıyor? Tam kapanmada güncel banka mesai saatleri neler? Vatandaşlarımız EFT ya da havale yapabilirler mi?

BANKALARIN MESAİ SAATLERİ BİR KEZ DAHA GÜNCELLENDİ

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yeni önlemler getirildi. Bayram öncesinde yatacak maaş ve ikramiyeler nedeniyle oluşacak yoğunluk için önceden önlem alındı. vatandaşlarımızın salgın kurallarına uyabilmesi için şubelerinde çalışma saatlerinin uzatılmasına karar verildi.

TBB tarafından yapılan açıklamada Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi ve hükümleri uyarınca salgın tedbirlerine uyulma üzere yoğunluğun önüne geçmek için TBB tarafından şube çalışma saatlerine dair bir tavsiye kararı alındığı duyuruldu.

Buna göre banka şubelerinde kısıtlamanın aksine yeterince personel hizmet verecek. Yarı kapasite ile çalışma olmayacak. 6, 7, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde ise bankalar 09:00 – 12:30 ve 13:30 – 16:30 arasında hizmet verecek.

ARİFE GÜNÜNDE BANKALAR AÇIK MI?

Bayramdan bir gün önce arife gününde ise vatandaşlarımız yine banka şubelerindeki hizmetlerden yararlanabilecek. Bankalar 12 Mayıs tarihinden sabahtan yarım gün olarak çalışacak. Saat 09:00 – 12:30 arasında müşterilerine hizmet verecek.

DİĞER GÜNLERDE BANKA MESAİ SAATLERİ

Diğer günlerde ise bankalarda mesai saatleri yeniden 10:00 ila 16:00 arası olarak değişecek. Vatandaşlarımız bu saatlerde bankaların sundukları hizmetlerden faydalanacak. Türkiye Bankalar Birliği ise vatandaşlarımıza ATM, internet ve mobil bankacılık gibi kanalları tercih etmelerini öneriyor.

EMEKLİLER MAAŞLARINI NASIL ÇEKECEK?

Emekli vatandaşlarımız ikametgâh adreslerine en yakın banka şubesi ya da ATM’ler aracılığıyla bayram ikramiyelerini ya da maaşlarını çekebilecekler. Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvime ve sürelere uyarak vatandaşların kendi grubuna denk gelen günlerde maaşlarını çekmelerini önerdi.

Maaş çekim gibi tüm işlemlerde ise salgın nedeniyle fiziki temas başta olmak üzere tüm kurallara uyulması gerekiyor. Şube görevlileri ve polisler tarafından kuralların uyulup uyulmadığı sürekli olarak denetlenecek. Yoğunlaşmanın önüne geçmek için alınan tüm bu tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Aynı zamanda vatandaşlarımız şubelerin çok yoğun olduğu zamanlardan da kaçınabilirler. Daha güvenli şekilde işlem yapmak için vatandaşlarımız sabah erken saatlerde bankaya giderek mesafe kurallarına uyarak maaşlarını almalılar.

Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız içinde destekler devam ediyor. Evden çıkamayanlar destek hattını arayarak görevlilerin maaşını evine getirmesini talep edebilir.