Lüleburgaz'da açılan merkez 1200 kişiye istihdam sağlayacak

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı tamamlanan Esas 39 Burda Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 1200 kişiye istihdam sağlayacak.Lüleburgaz’ın İstasyon Caddesi üzerinde yapılan Esas 39 Burda AVM'nin, modaya yön veren markaları, her damak zevkine hitap eden geniş lezzet seçenekleri, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapacak kafeleri, eğlenceli etkinlikleri ile Trakya Bölgesi’nin yeni çekim merkezi olacağı belirtildi. Global markaları ilk kez Lüleburgaz’a getirecek olan alışveriş merkezi, 600 araç kapasiteli otoparkı ve hizmete hazır mağazaları ile ziyaretçilerine yepyeni bir alışveriş ve eğlence deneyimi sunacak. Mimari konsepti, önde gelen markaları, farklı alışveriş ve eğlence anlayışı, profesyonel yönetim anlayışı ile şehrin ayrıcalıklı yeni yaşam merkezi Esas 39 Burda AVM, Trakya bölgesini yenilikler ile buluştururken, bin 200 kişiye de istihdam sağlayacak.AVM'nin açılışına Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Lüleburgaz 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Yavuz Bali, Kristal İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, yaptığı konuşmada “Anadolu’da Alışveriş merkezleri olmayan illerimize sosyal yaşam alanları yaratmak için yola çıktık. Lüleburgaz’da bugün hayata geçirdiğimiz Esas 39 Burda AVM, 1200 kişiye istihdam sağlayacaktır. Merkezimiz yaş-kış halkımızın buluşma noktası olacaktır. 200 milyon liraya mal olan merkezimizde 100 mağaza bulunmaktadır” dedi.Belediye Başkanı Emin Halebak da “İnsanlar kırsaldan kentlere doğru geliyorlar. Halkımız benden Lüleburgaz’da bir AVM açılmasını istediler. Halkımızın bu isteğini yerine getirdik. Gösterdikleri caba ve gayretlerden dolayı Esas Gayrimenkul yönetimine teşekkür ediyorum. Yapılan AVM’ nin Lüleburgaz için değerli bir yatırım olduğuna inanıyorum” dedi.Konuşmaların ardından AVM’nin açılış kurdelesi protokal üyeleri tarafından kesildi.

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