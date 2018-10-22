Londra’da kripto para ödeme alan barda nakit kullanılmıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ekim () – Birleşik Krallık’taki bir bar zinciri, şubelerinden birinde kripto paralar ile ödeme kabul ettiğini ve nakit para kullanımını kaldırdığını duyurdu.

Bira fiyatlarının Birleşik Krallık temel borsa endeksi olan FTSE 100’e endeksli olduğu, finans bölgesi Canary Wharf’daki barda, Bitcoin ve Bitcoin Cash ile ödeme yapılabiliyor.