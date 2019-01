Lloyd’s: Yeni bir siber saldırının ABD’ye maliyeti 89 milyar dolara ulaşabilir

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Ocak () - Birleşik Krallık sigorta borsası Lloyd’s of London’ın siber risk yönetimi raporuna göre, gerçekleşebilecek büyük bir siber saldırının ABD’ye 89 milyar dolarlık zarar verebileceğini ortaya koydu. ABD’ye yönelik olası bir saldırı için öngörülen 89 milyar dolarlık zarar, küresel ölçekte gerçekleştirilebilecek bir saldırının vereceği zararın, tahmini olarak 600 bin firmaya saldırılacağı öngürüsü sebebiyle, yarısı olarak hesaplandı.

Lloyd’s of London’ın raporunda, Lloyd's Şehir Riski Endeksi'ne göre, ABD ekonomisi için en büyük ikinci tehdit, ABD ekonomisi ve küresel ekonomilerin teknolojiye daha fazla bağımlı hale gelmesiyle, siber saldırılardır denildi.

“Lloyd's Amerika Direktörü ve Başkan Han Watkins, “ABD'de siber saldırı ve küresel sigorta endüstrisinin tepkisi ile ortaya çıkan tehdidin farkındalığı artarken, şirketler, bireyler ve kuruluşların siber saldırıları öngörmesi ve bu saldırılara hazır olması için her zamankinden daha önemli hale geldi” dedi.

Raporda, ABD şirketlerinin çoğunun yazılım saldırısına yeterince hazırlıklı olmadığı ve toplam işlemlerinin yüzde 86'sının sigortasız olduğunu belirtildi.