Kuyumcularda Çeyrek Altın Kalmadı! Gram altın ve çeyrek altın yükselişi başlıyor

Geçtiğimiz yılın en popüler yatırım aracı altın, yatırımcısına yüzde 60 kazanç sağlamıştı. Pandemi öncesinde 300 liraya kadar gerileyen gram altın fiyatları, Mart ayı sonrasında başlayan sert yükelişlerle fiyatını 540 liraya kadar taşıdı. Dolar/TL kurunda geri çekilmeler ve dünya geneline aşının bulunduğu haberleri ise düşüş trendini başlattı. Uzun bir süredir düşüş trendinde olan altın için son hazırlıklar tamamlanıyor. Uzmanlar 2021 yılında altının kazandırmaya devam edeceğini iddia ediyorlar. Bugünlerde kuyumculara giderek yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız ise gram altın ve çeyrek altın bulamıyorlar. Dilerseniz hep birlikte bugünün fiyatlarına gözattıktan sonra uzman yorumları ve teknik analizleri inceleyelim.

21 OCAK KUYUMCU ALTIN FİYATLARI

21 Ocak Perşembe günü kuyumculardaki altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 445 TL

Çeyrek altın: 725 TL

Yarım altın: 1451 TL

Cumhuriyet altını: 2890 TL

Altın ONS: 1868 dolar

2021 ALTIN TAHMİNLERİ 500 TL

Altın fiyatları ve beklentileriyle ilgili en son rapor Bank of America tarafından hazırlandı. Bankanın raporuna göre Amerikan seçimleri sonrasında görevine resmen başlayan Joe Biden, hızlıca çalışmalarına başladı. Yapılacak çalışmaların arasında 1 trilyon 900 milyar dolarlık yardım paketi de bulunuyor. Piyasalara bu kadar fazla nakit para aktarılması altın, gümüş, kriptopara gibi sınırlı varlıkları değerini arttıracak. Yine bankanın aynı raporunda altın ons fiyat beklentisinin, yıl ortalaması 2.063 dolar olacağı belirtildi. Bu rakamlara göre dolar kuru 7,50 TL olursa gram altın 500 TL, dolar kuru 8 TL olursa gram altın 530 TL olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan yıl sonu dolar tahmini 8,03 şeklindeydi. Bank of America tahminleri de doğru çıkarsa gram altın fiyatları önümüzdeki 10 ay içinde 530 liraya yükselebilir.

TEKNİK ANALİZ VE GRAFİKLER

6 Ağustos tarihinden itibaren düşüş trendinde olan altın ons fiyatı 1776 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden yükselişe geçti. 21 Ocak Perşembe günü 1838 dolar seviyesinden başlayan ons fiyatı 1871 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yaşanan bu sert yükseliş piyasalarda yükselişin başlangıcı olarak yorumlandı.

Serbest piyasalarda altın ons fiyatı kendini 1860 dolar üzerinde tutmayı başarabilirse, 1900 ve 1960 dolar seviyeleri yeniden test edilebilir. Böylece ülkemizde yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın ve çeyrek altın fiyatları da yükselişe geçebilir. Gram altın için hedefler 478 TL ve 500 TL şeklinde.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 14:55