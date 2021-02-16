Kuyumcularda Altın Kalmadı! Altın Gram Fiyatı Düşünce Vatandaşlar Altına Hücum Etti

Pandemi sürecinin en karlı yatırım aracı şüphesiz altın oldu. Geçtiğimiz yıl altının gram fiyatı 300 liradan yolculuğa başlayarak 540 TL seviyesine kadar yükselmişti. Yatırımcısına yüksek kazanç getirisi sağlayan altın yeni yıl itibariyle düşüşe geçti. Altın fiyatlarının düşmesindeki en büyük sebep size Türk Lirası'nın dolar kuru karşısında değer kazanması oldu. Küresel piyasalarda altının ONS fiyatı sabit fiyat aralığında dalgalı olarak hareketlerine devam etmektedir. Yeni yıla 450 TL seviyesinde giren gram altın bugün itibariyle 401 liraya kadar geri çekilme yaşadı. Son 4 ayda 140 TL düşüş yaşayan gram altına vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar. Dün bankaların mobil uygulamalarında yaşanan çökme sonrasında tüm vatandaşlarımız altın almak için kuyumculara akın etti. Yoğun ilgi sonrasında kuyumcularda altın kalmadı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ VATANDAŞ AKIN ETTİ

Kışın altın al, yaza fiyatı yükselir düşüncesi bu yılda değişmedi. Kış aylarında sona gelinirken vatandaşlarımız altın fiyatlarının sert geri çekilmesiyle birlikte kuyumcuların yolunu tuttu. Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre 16 Şubat Salı günü gram altın 404 TL üzerinden işlem görmektedir. Altın fiyatlarında yaşanan son durum ise şu şekilde:

Gram altın: 404 TL

Çeyrek altın: 660 TL

Cumhuriyet altını: 2632 TL

22 ayar bilezik: 369 TL

Altın ONS: 1817 USD

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Son iki ay içerisinde altına yatırım yapanlar bin pişman iken, yeni yatırımcılar altın fiyatları düşmeye devam edecek mi sorusunun cevabını merak ediyorlar. Merkez Bankası tarafından uygulanan yüksek faiz politikası son 45 gün içerisinde döviz kurunu baskılamada olumlu etki verdi. Yüksek faiz getirisi nedeniyle ülkemize kısa süre içerisinde 30 milyar dolar nakit para girişi oldu. Buna bağlı olarak döviz kurunda sert düşüş ve geri çekilmelere şahitlik ettik. Yüksek faiz uygulamasının ülkemize maliyeti ise şuanlık 3 milyar dolar olarak açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal piyasalara yüksek faizin devam edeceğinin sözünü verse de, ülke ekonomisinin uzun vadede yüksek faizi kaldıramayacağı aşikar. Önümüzdeki 2-4 ay boyunca faizlerin sabit şekilde devam etmesi ardından düşmesi bekleniyor. Faiz oranlarının düşmesiyle paralarını piyasalardan çekecek olan yatırımcılar dolar kurunu yukarı yönlü tetikleyecektir. Döviz kurunun yükselmesi altın fiyatlarının yükselmesini de doğru orantılı olarak etkileyecektir.

Öte yandan küresel piyasalarda altın ONS fiyatları dalgalı hareketlerine devam ediyor. Birçok ünlü yatırımcı altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda 2 bin dolar seviyesini kırarak fiyatını yukarılara taşıyacağına inanıyor. Bu senaryonun gerçek olması durumunda altın gram fiyatı için 450 TL ve 500 TL seviyelerini tekrardan görebiliriz.