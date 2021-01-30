Kuyumcu altın fiyatları 30 Ocak Çeyrek ve gram altın kaç TL oldu?

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte sert bir şekilde yükseliş trendine geçen altın, 2 Kasım tarihinde 540 liraya kadar yükseldi. Geçtiğimiz yıl itibariyle yatırımcısına yaklaşık %60 kar marjı sunan altın, yılın son çeyreği itibariyle sert bir düşüş trendine girdi. Kısa vadeli yatırımcıları da ters köşe yapan altın fiyatları, dalgalanma yaşamadan sert bir geri çekilme yaşadı. Serbest piyasalarda altın ONS fiyatının düşmesi ve TL'nin dolar karşısında değer kazanmasıyla birlikte ülkemizde altın yatırımcılarına ağır bir darbe geldi. 540 lirayı gören gram altın sadece bir haftada 457 liraya kadar geriledi. Bu geri çekilmenin ardından beklenen tepki alımlarının gelmemesiyle birlikte fiyat 428 liraya kadar düştü. Fiyat bu kadar geri çekilmişken bir çok vatandaşımız yaz aylarında altın fiyatları artar düşüncesiyle kuyumculara akın etti. Vatandaşlarımız kuyumcularda gram altın ve çeyrek altın bulamadıklarını belirttileri.

30 OCAK KUYUMCU ALTIN FİYATLARI

Bugün kuyumcularda gram altın, çeyrek altın satış fiyatlarına ait bilgiler şu şekildedir:

Gram altın: 433 TL

Çeyrek altın: 705 TL

Yarım altın: 1409 TL

Cumhuriyet altını: 2810 TL

22 ayar bilezik: 399 TL

Altın ONS: 1841 dolar

En güvenli liman olarak bilinen altın, yeni yıl itibariyle bir türlü yatırımcısının yüzünü güldürmedi. Uzmanlar ise paylaştığı teknik analizlerle ikiye ayrılmış durumunda. Serbest piyasalarda altın ONS fiyatının yukarı yönlü ve aşağı yönlü gideceğini savunan birçok görüş bulunmaktadır. Amerkan seçimleri, salgın ve aşı haberleri altın fiyatları üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Öte yandan kriptopara lideri Bitcoin'in 40 bin dolar seviyelerine sert atak gerçekleştirmesi birçok altın yatırımcısının kriptopara piyasalarına yönelmesine sebep oldu.

Düşük fiyatları fırsat bilen vatandaşlarımız çeyrek altın ve gram altın almak için kuyumculara akın etti. Kuyumcu altın fiyatlarının düşük olması nedeniyle binlerce vatandaşımız yastık altı yatırımı alışkanlıklarından vazgeçmedi. Kuyumculardan alınan altınlar hala vatandaşlarımızın tarafından en büyük yatırım aracı olarak görülüyor. Kış aylarında düşüşe geçen altın fiyatlarının yaz aylarında yükseleceğini düşünen milyonlarca vatandaşımız bugünlerde altın almak için kuyumculara yöneldi.