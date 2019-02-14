KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 14 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

- Yıllıklandırılmış GSYH dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.4 yükseldi.

Çin:

- Ticaret fazlası Ocak ayında geçen yılın aynı ayındaki 18.4 milyar dolardan, beklenti olan 33.5 milyar doların da üzerinde, yüzde 112.5 artışla 39.1 milyar dolara tırmandı.

- Ocak ayında ihracat yüzde 9.1 yükselirken, ithalat yüzde 1.5 düştü. Beklenti ihracatın yüzde 3.3 ve ithalatın yüzde 10.2 düşmesiydi.

AVRUPA

Almanya:

- GSYH dördüncü çeyrekte değişim göstermedi, beklenti yüzde 0.1 artmasıydı.

- Yıllık GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 0.7 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.9 yükseldi.

Euro Bölgesi:

- GSYH ve yıllık GSYH dördüncü çeyrekte beklentilere paralel olarak sırasıyla yüzde 0.2 ve yüzde 1.2 oldu.

ABD

- Ocak ayında aylık ÜFE Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek eksi yüzde 0.1 ve yıllık ÜFE yüzde 2.1 olan beklentinin altında yüzde 2.0 oldu.

- Haftalık işsizlik başvuruları bu hafta 225 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 239 bin kişiye yükselirken, devam eden başvurular da 1 Şubat’ta biten haftada 1 milyon 740 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 1 milyon 773 bin kişiye yükseldi.

- Aylık perakende satışlar Aralık ayında yüzde 0.2 olan beklentinin oldukça altında, eksi 1.2’ye geriledi.

- İş stokları Ekim ayındaki yüzde 0.6 düzeyinden Kasım’da yüzde eksi 0.1’e indi.

- EIA doğalgaz stok değişimi bu hafta eksi 85 milyar varil düzeyi olan beklentinin altında, eksi 78 milyar varil oldu.